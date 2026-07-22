Sicredi lança seguro residencial em parceria com a Yelum

O Sicredi lançou o Sicredi por Yelum, novo seguro residencial desenvolvido em parceria com a Yelum Seguros, empresa do Grupo HDI. O produto amplia o portfólio de seguros da instituição financeira cooperativa e chega em um momento de crescimento do segmento residencial no Brasil.

Entre as coberturas e serviços oferecidos estão indenização sem depreciação, proteção para painéis solares, cobertura para alagamentos, renovação automática, opções flexíveis de pagamento e serviços de assistência residencial, como eletricista e encanador.

O lançamento ocorre em um cenário de expansão do mercado segurador. No primeiro trimestre deste ano, o setor registrou crescimento de 7,4%, enquanto o seguro residencial avançou 10%, segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). O desempenho é atribuído, entre outros fatores, ao aumento de eventos climáticos e à maior preocupação dos consumidores com riscos domésticos, como curtos-circuitos, vazamentos e vendavais.

Apesar desse crescimento, o seguro residencial ainda apresenta baixa penetração no país. De acordo com a CNseg, aproximadamente 17% das residências brasileiras possuem esse tipo de cobertura, percentual inferior ao observado em países desenvolvidos, onde a proteção alcança cerca de 90% dos imóveis.

Para Marcelo Fogaça, gerente de Seguros do Sicredi, esse cenário indica espaço para expansão do segmento. “Mais de 80% das residências ainda não contam com proteção securitária, o que mostra o grande espaço para crescimento, geração de valor e ampliação da cultura de proteção junto aos associados.”