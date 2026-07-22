CNSP publica nova regra para resseguro e cosseguro

O Superintendência de Seguros Privados (Susep) publicou no Diário Oficial da União a Resolução CNSP nº 494, de 17 de julho de 2026, que atualiza as regras aplicáveis às operações de cessão e aceitação de resseguro e retrocessão, à intermediação dessas operações, ao cosseguro, às operações em moeda estrangeira e à contratação de seguros no exterior. A norma entra em vigor em 2 de janeiro de 2027.

A atualização normativa, submetida à consulta pública em dezembro de 2025 e prevista no Plano de Regulação da Autarquia [CQ1] , revisa a regulamentação das operações de resseguro para adequação à Lei nº 15.040/2024 (Marco Legal do Contrato de Seguro) e à Lei Complementar nº 213/2025, que alterou a Lei Complementar nº 126/2007.

A Resolução atualiza conceitos e dispositivos para refletir as alterações promovidas pela legislação, incluindo aspectos relacionados às sociedades cooperativas de seguros e às administradoras de operações de proteção patrimonial mutualista. Também realiza adequações referentes à formação, à formalização e à execução dos contratos de resseguro, retrocessão e cosseguro.

Entre as alterações, a norma contempla disposições sobre o limite de retrocessão dos resseguradores locais, a possibilidade de previsão contratual de solidariedade entre cosseguradores, cláusulas relativas à regulação de sinistros, critérios para o aceite de resseguro e retrocessão de cedentes no exterior, além de regras aplicáveis às operações em moeda estrangeira e à contratação de seguro no exterior.