Onmed escolhe Minas Gerais para ampliar operações

A Onmed Saúde escolheu Minas Gerais para iniciar uma nova etapa de sua estratégia de expansão nacional. A operadora pretende ampliar sua atuação no estado com foco em prevenção, relacionamento com corretores e desenvolvimento de soluções adaptadas às características de cada região.

Controlada pela holding de investimentos ESB Corp, a Marca Onmed já atua no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pernambuco e Bahia. Agora, escolhe Minas Gerais como um mercado estratégico para consolidar esse novo posicionamento, levando em consideração as características de um Estado formado por 853 municípios e realidades econômicas e sociais bastante distintas.

Nas últimas semanas, a companhia intensificou a aproximação com o mercado mineiro por meio de visitas guiadas de corretores à estrutura da operadora em Belo Horizonte, encontros de relacionamento e almoços de negócios. A proposta é compreender, junto aos profissionais que atuam diretamente com os consumidores, quais soluções fazem sentido para cada região antes da definição das estratégias comerciais.

Segundo o presidente do Conselho da ESB Corp, Fernando Alves Vieira, a expansão em Minas Gerais representa uma mudança de abordagem na forma de pensar a saúde suplementar. “Chegamos para implantar uma operação sustentável e conectada à realidade do Estado. Não acreditamos em modelos engessados em um mercado tão diverso. Nosso objetivo é ouvir quem está na ponta, compreender as diferentes necessidades das regiões, desenvolvendo soluções capazes de ampliar o acesso da população à saúde suplementar sem perder de vista a sustentabilidade do sistema. Saúde ao seu alcance não é um slogan; é um conceito que orienta todas as nossas decisões”, enfatiza.

O executivo explica que a proposta da Onmed vai além da comercialização de planos de saúde. A empresa prepara uma série de iniciativas voltadas à promoção da saúde, prevenção de doenças, disseminação de informação de qualidade e desenvolvimento de projetos de impacto social, buscando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.

“A saúde suplementar precisa evoluir para um modelo que valorize cada vez mais a prevenção. O setor concentrou esforços durante muitos anos no tratamento da doença. Nosso desafio agora é incentivar hábitos saudáveis, promover cuidado contínuo e ampliar o acesso à saúde de forma responsável. Quanto mais conseguirmos atuar antes do adoecimento, maior será o benefício para as pessoas e mais sustentável será todo o sistema”, acrescenta Vieira.

A estratégia também contempla atuação próxima ao segmento empresarial. À frente da Diretoria Comercial Corporativa da Onmed Saúde, Frederico Nogueira, executivo com mais de 15 anos de experiência na saúde suplementar, afirma que a diversidade econômica de Minas Gerais exige soluções capazes de atender empresas de diferentes portes e segmentos, respeitando as características de cada organização.

“Enxergamos Minas Gerais como um mercado de enorme potencial, marcado pela diversidade de segmentos econômicos e pela força do seu setor produtivo. Nosso compromisso é construir parcerias de longo prazo, oferecendo soluções que promovam ambientes de trabalho mais saudáveis e ampliem a qualidade de vida dos colaboradores e de suas famílias. Queremos compreender as necessidades de cada negócio e desenvolver soluções que conciliem cuidado, prevenção e sustentabilidade”, completa.

A estratégia também prevê o fortalecimento da relação com os corretores de seguros, considerados pela companhia protagonistas no processo de expansão da operadora em Minas Gerais. Sob o comando da Diretoria Comercial de Varejo e Projetos Especiais da Onmed Saúde, Fabiana Cardoso ressalta que a empresa pretende construir uma relação permanente de diálogo com o canal de distribuição para compreender as demandas do mercado antes da definição das soluções comerciais.

“O corretor conhece como ninguém a realidade dos clientes e das empresas em cada município. A intenção é trilhar essa jornada ao lado desses profissionais, ouvindo suas experiências e entendendo quais soluções realmente atendem às necessidades de cada região. Minas Gerais possui características muito próprias, e essa diversidade exige produtos e estratégias compatíveis com cada realidade”, destaca a executiva que possui mais de duas décadas de atuação na saúde suplementar.

Ela acrescenta que a interiorização do atendimento faz parte do planejamento da companhia. “Nossa proposta é ampliar o acesso à saúde de forma responsável, investindo em uma rede credenciada estruturada tecnicamente, na prevenção e em modelos assistenciais que façam sentido para diferentes perfis de clientes. O compromisso da Onmed é construir relações de longo prazo com corretores e beneficiários, entregando soluções sustentáveis e alinhadas às necessidades locais”, reforça.

Para Fernando Vieira, esse modelo começa pela capacidade de compreender as diferentes realidades do Estado e desenvolver soluções que façam sentido para cada público, sem perder de vista a sustentabilidade da saúde suplementar. “Buscamos crescer junto com Minas Gerais, consolidando uma operação sólida, próxima dos corretores e conectada às necessidades das pessoas. Nossa expansão será consequência da confiança que conseguirmos conquistar no mercado. Esse é o compromisso que traduz o conceito ‘Saúde ao seu alcance’ e que vai orientar a atuação da Onmed daqui para frente”, conclui.