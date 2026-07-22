Tokio Marine patrocina a Flip 2026 e lança projeto de incentivo a leitura

A Tokio Marine participa da 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), realizada entre 22 e 26 de julho, onde apresenta oficialmente o Broto da Cultura, primeiro projeto do recém-criado Instituto Tokio Marine Gerações Futuras (ITMGF). A iniciativa tem como foco incentivar a leitura entre crianças de 4 a 12 anos.

O projeto prevê a doação de 2 mil livros para estudantes de escolas públicas, crianças em acolhimento institucional e crianças com deficiência ou em tratamento de saúde. Entre as obras selecionadas estão É Assim que os Monstrinhos Superam suas Crises, da Editora Aleph, e Chiri e Chiriri no Bosque, da Companhia das Letras.

Além da distribuição de livros, a iniciativa contempla atividades de contação de histórias conduzidas por voluntários, sessões de leitura mediada, oficinas de produção de texto para crianças a partir de 9 anos e encontros de leitura em hospitais e instituições sociais.

Segundo Masaaki Itakura, diretor executivo de Estratégia Corporativa da Tokio Marine e presidente do Instituto Tokio Marine Gerações Futuras, o projeto busca ampliar o acesso das crianças ao universo da leitura.

“Participar da Flip é uma forma de reafirmar nosso compromisso com a construção de oportunidades por meio da educação e da cultura. Acreditamos que a leitura tem o poder de ampliar horizontes, estimular a criatividade e transformar trajetórias. Queremos que cada livro entregue seja também uma oportunidade de descoberta, aprendizado e acolhimento. O Broto da Cultura foi pensado para estimular a imaginação, fortalecer a autoconfiança e contribuir para que mais crianças tenham acesso a experiências capazes de impactar positivamente seu desenvolvimento”, destaca.

Durante a programação da Flip, a seguradora também participa da Flip Educa e da Flipinha. Na Flip Educa, será exibido um minidocumentário sobre o projeto Sementes do Brasil antes das mesas realizadas na Casa da Cultura. Já na Flipinha, a companhia promoverá rodas de leitura das obras selecionadas e apoiará a iniciativa Obra no Pé de Livro, que distribui livros infantis ilustrados nos galhos das árvores da praça do evento.

O patrocínio à Flip, a criação do Instituto Tokio Marine Gerações Futuras e o lançamento do Broto da Cultura fazem parte de uma estratégia de ESG construída pela Companhia ao longo dos anos e que agora ganha uma estrutura permanente por meio do Instituto.

“Acreditamos que investir na infância é investir no futuro. Ao ampliar o acesso à leitura e criar oportunidades de desenvolvimento para crianças e jovens, contribuímos para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e preparada para os desafios das próximas gerações”, conclui Itakura.