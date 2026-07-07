Bradesco Seguros relança Prêmios da Longevidade

O Grupo Bradesco Seguros anuncia o relançamento dos Prêmios da Longevidade, iniciativa que chega à edição 2026 com o objetivo de reconhecer trabalhos jornalísticos e histórias de vida que contribuem para ampliar o olhar da sociedade sobre o envelhecimento, a qualidade de vida e as transformações associadas ao aumento da expectativa de vida no país. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo portal Viva a Longevidade até 25 de setembro.

A premiação contempla duas modalidades: Jornalismo, voltada a reportagens, entrevistas, séries e conteúdos produzidos por profissionais e veículos de comunicação; e Histórias de Vida, dedicada a relatos inspiradores que promovem a troca de experiências entre gerações e retratam diferentes formas de construir autonomia, propósito e bem-estar ao longo da vida.

O aumento da expectativa de vida vem redesenhando a forma como os brasileiros planejam o futuro, constroem suas carreiras, cuidam da saúde e se relacionam entre diferentes gerações. Nesse cenário, os Prêmios da Longevidade reconhecem histórias que ajudam a traduzir essas mudanças e seus reflexos na vida cotidiana.

“Ao longo dos anos, os Prêmios da Longevidade se consolidaram como uma iniciativa de reconhecimento a narrativas que ampliam o entendimento da sociedade sobre um tema cada vez mais central para o Brasil: viver mais e melhor. Para o Grupo Bradesco Seguros, a longevidade é uma agenda estratégica, ressaltando a importância da promoção da saúde, bem-estar, proteção e planejamento para todas as fases da vida. A edição de 2026 reforça esse compromisso ao reunir diferentes perspectivas sobre os impactos do aumento da expectativa de vida e valorizar histórias que inspiram novas formas de pensar o futuro”, afirma Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

“Os Prêmios da Longevidade ampliam o debate sobre os impactos da longevidade no cotidiano das pessoas e nas relações entre gerações. Nesse retorno, queremos ainda mais valorizar diferentes perspectivas sobre esse tema, que está cada vez mais presente nas decisões individuais, familiares e sociais”, destaca Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Superintendente Sênior de Marketing do Grupo Segurador.

A iniciativa integra a agenda da companhia voltada à promoção do envelhecimento ativo e saudável e à valorização de histórias, experiências e conteúdos relacionados à qualidade de vida e ao bem-estar.

Os vencedores serão anunciados durante o XIX Fórum da Longevidade, que será realizado em 17 de novembro de 2026, em São Paulo.