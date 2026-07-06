Sincor-MG completa 58 anos de atuação

O Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais (Sincor-MG) completa 58 anos no dia 9 de julho. Ao longo de sua trajetória, a entidade consolidou sua atuação na representação dos corretores de seguros do estado, acompanhando a evolução do mercado e defendendo os interesses da categoria.

Desde sua fundação, o sindicato participa das principais discussões relacionadas ao setor, promovendo iniciativas voltadas à qualificação profissional, à representação institucional e ao fortalecimento da atividade dos corretores em Minas Gerais.

Ao longo desse período, a entidade também ampliou sua atuação junto a seguradoras, órgãos públicos e demais instituições do mercado, buscando contribuir para o desenvolvimento do ambiente de negócios e para a valorização da profissão.

Para o presidente do Sincor-MG, Gustavo Bentes, a trajetória da entidade é resultado da participação dos profissionais que ajudaram a construir sua história.

“Chegar aos 58 anos representa muito mais do que celebrar uma data. É reconhecer o trabalho de gerações de corretores que construíram uma entidade forte, respeitada e preparada para defender os interesses da categoria. O Sincor-MG existe porque acredita que, juntos, somos capazes de transformar desafios em oportunidades e fortalecer ainda mais a profissão”.

Segundo Bentes, a entidade seguirá investindo em ações voltadas ao fortalecimento da representação dos corretores e à preparação dos profissionais para as transformações do setor.

“Seguiremos investindo em representatividade, inovação, capacitação e proximidade com os corretores de seguros. Nosso propósito é garantir que cada profissional tenha uma entidade atuante ao seu lado, defendendo seus direitos, promovendo seu desenvolvimento e valorizando o papel essencial que desempenha na proteção da sociedade”.