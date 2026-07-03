Ezze entra no mercado de consórcios em parceria com a Âncora

A Ezze Seguros anunciou a criação da sua operação de consórcios que será administrada pela administradora Âncora. A iniciativa marca a entrada da seguradora no segmento e busca ampliar a oferta de soluções para corretores e clientes, combinando a rede de distribuição da Seguradora com a experiência da Âncora na administração de consórcios.

Segundo as empresas, a parceria pretende fortalecer a atuação dos corretores ao oferecer uma nova alternativa de planejamento para aquisição de bens e serviços. “Esta nova frente representa um diferencial competitivo para os corretores, que agora podem contar com um argumento poderoso de vendas e fidelização que agrega valor tanto à experiência do cliente quanto à performance comercial dos nossos parceiros”, destaca Richard Vinhosa, CEO da Ezze Seguros.

A operação permitirá que os corretores comercializem consórcios de imóveis, veículos e serviços, ampliando o portfólio disponível aos clientes. Para a Âncora Consórcios, a iniciativa também reforça o papel do corretor na distribuição desses produtos.

“A Ezze é uma companhia com grande proximidade aos corretores e uma cultura voltada ao desenvolvimento de novos negócios. Ao unir essa força à experiência da Âncora, criamos uma plataforma com enorme potencial de crescimento, capaz de ampliar o acesso dos clientes a soluções de planejamento patrimonial e fortalecer o papel do corretor como protagonista dessa jornada”, afirma o superintendente Comercial da Âncora Consórcios, Lucas Lima.

A expansão ocorre em um momento de crescimento do mercado de consórcios. Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) mostram que o sistema encerrou o primeiro quadrimestre de 2026 com 1,87 milhão de adesões, volume 16,1% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior. No intervalo, a comercialização de créditos alcançou R$ 179,41 bilhões, avanço de 27,1%.

Para Lucas Lima, esse cenário amplia as oportunidades para os profissionais que atuam na comercialização de consórcios. “O corretor desempenha um papel fundamental dentro desse processo, pois construiu, ao longo dos anos, uma relação de confiança com seus clientes. Essa proximidade permite entender necessidades, identificar oportunidades e oferecer soluções cada vez mais completas”, explica.

Estrutura para os corretores

Com a criação da Ezze Consórcios, os corretores credenciados passam a contar com uma estrutura dedicada para apoiar a comercialização dos produtos. A operação inclui equipe de suporte, treinamentos, acompanhamento comercial e atendimento especializado.

“Existe uma demanda reprimida importante por produtos acessíveis e que produzem ótimo retorno ao cliente. A Ezze Consórcios nasce com o objetivo de ampliar a oferta de consórcios no Brasil e mostrar que essa modalidade é muito acessível para o orçamento das famílias brasileiras”, completa Richard Vinhosa.

Os produtos da nova operação também serão integrados ao seguro prestamista da Ezze Seguros. Segundo as empresas, a combinação busca ampliar a proteção oferecida aos clientes durante a vigência dos contratos de consórcio.

“Essa combinação entre consórcio e seguro reforça a proposta de valor da operação e cria novas oportunidades para os corretores oferecerem soluções ainda mais completas”, concluem Vinhosa e Lima.

O projeto foi inicialmente implementado em São Paulo e, segundo as empresas, apresentou resultados que motivaram a expansão da operação para a Região Sul. A expectativa é ampliar gradualmente a atuação para outras regiões do país, aumentando a base de corretores participantes.

“A expectativa das empresas é construir uma operação de longo prazo, com crescimento sustentável e cada vez mais relevante dentro da estratégia de expansão da Ezze Seguros e da Âncora Consórcios”, explica Waldecyr Schilling, diretor comercial da Ezze.

“O que mais nos entusiasma nessa parceria é a conexão entre as duas empresas. Tanto a Ezze quanto a Âncora acreditam na força do relacionamento, na proximidade com os corretores, na expansão sustentável dos negócios e na geração de novas oportunidades para o mercado. Acreditamos que a combinação entre a força da marca EZZE, o protagonismo dos corretores e a experiência da Âncora no segmento criam uma base sólida para ampliar ainda mais o alcance do consórcio no Brasil”, aponta Lucas Lima.