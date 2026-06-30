AXA revela viagens da campanha Top Club 2026

A AXA no Brasil anunciou os destinos da edição 2026 da campanha Top Club, uma das principais iniciativas de reconhecimento da companhia para seus corretores, assessorias, cooperativas e demais parceiros de negócios. Neste ano, os profissionais com melhor desempenho terão a oportunidade de viver experiências exclusivas em dois destinos marcados por paisagens azuis, cultura e roteiros especiais.

Para a viagem internacional, os premiados poderão conhecer a Sardenha, ilha italiana banhada pelo Mediterrâneo e reconhecida por suas águas cristalinas, praias de beleza singular, gastronomia regional e paisagens que combinam história, natureza e sofisticação. Já no destino nacional, os vencedores irão desfrutar João Pessoa, capital paraibana conhecida pelo litoral de águas azul-turquesa, pela hospitalidade nordestina e por experiências que valorizam o encontro entre natureza, cultura e descanso.

“A Top Club ocupa um lugar muito importante na estratégia de relacionamento da AXA com seus parceiros de mercado. É uma campanha que reconhece performance, dedicação e parceria, ao mesmo tempo em que reforça o compromisso da companhia em oferecer experiências à altura dos resultados alcançados. A edição 2026 chega com destinos especiais e um convite claro: seguir crescendo com a AXA e transformar conquistas comerciais em momentos memoráveis”, afirma Luciano Calheiros, Vice-Presidente Comercial, Marketing e Experiência do Cliente da AXA no Brasil.

Com o mote “O topo nunca esteve tão azul”, a nova edição da campanha destaca o caráter aspiracional do programa e reforça o convite para que os parceiros sigam ampliando seus resultados com a AXA. A iniciativa contempla as tradicionais viagens nacional e internacional, que serão concedidas aos participantes elegíveis conforme as regras da campanha.

O regulamento completo, com critérios de participação, períodos de apuração, categorias e demais detalhes, está disponível no AXA Hub, o novo Portal do Corretor da AXA.