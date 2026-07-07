Allianz Commercial anuncia nova liderança para América Latina

A Allianz Commercial anunciou uma mudança em sua estrutura de liderança para a América Latina. A partir de 1º de agosto, Gerardo Pardo, atual CEO da Allianz Argentina, assumirá também a função de Regional Managing Director da Allianz Commercial para a região.

A transição ocorre após a decisão de David Colmenares, que acumulava os cargos de Regional Managing Director da Allianz Commercial para a América Latina e CEO da Allianz Colômbia, de deixar a organização.

Segundo a companhia, a mudança faz parte da estratégia de sucessão da Allianz Commercial e busca assegurar a continuidade das operações, do atendimento aos clientes e do relacionamento com parceiros na região.

Conforme comunicado pela empresa, Juan Francisco Sierra assumirá a presidência da Allianz Colômbia, sucedendo David Colmenares. Até então, o executivo ocupava o cargo de diretor financeiro (CFO) da operação.

À frente da Allianz Argentina desde janeiro de 2023, Gerardo Pardo ingressou no grupo em 2017 como diretor de Sinistros. No ano seguinte, assumiu a posição de Chief Operating Officer (COO), passando a responder pelas áreas de Sinistros, Tecnologia da Informação e Operações.

Com mais de 30 anos de experiência no mercado segurador, o executivo acumula passagens por companhias como La Buenos Aires, HSBC, QBE e Chubb. Ao longo da carreira, atuou nas áreas de Finanças, Sinistros, Resseguros, Subscrição e Gestão de Riscos, além de exercer funções regionais de liderança em Sinistros para a América Latina.