Lucro das seguradoras cresce 20,7% em abril

As seguradoras brasileiras apuraram lucro líquido de R$ 3,9 bilhões em abril, desempenho 20,7% superior na comparação com o resultado do setor no mesmo mês de 2025. No acumulado do ano, o lucro líquido alcançou R$ 14,7 bilhões, aumento de 17,5% frente ao primeiro quadrimestre do ano anterior, como mostra levantamento do IRB+Inteligência, plataforma de dados do IRB(Re).

Em trajetória positiva, o mercado segurador teve crescimento de 5,7% no mês, em relação a abril de 2025. O segmento de Vida foi o principal destaque, responsável por quase 40% da expansão. De janeiro a abril de 2026, o faturamento do setor avançou 6,8% comparado com igual período de 2025, refletindo o desempenho favorável de todos os segmentos, com exceção do Rural, que retraiu 2,5% na comparação interanual.

As cessões em resseguro somaram R$ 2,4 bilhões em abril, totalizando R$ 10 bilhões nos quatro primeiros meses do ano. O resultado representa alta de 6,1% em comparação com o primeiro quadrimestre de 2025, impulsionado, principalmente, pelo segmento Automóvel, que contribuiu com 82,2% para o crescimento das cessões no período.

A sinistralidade reduziu 4,6 pontos percentuais (p.p.) em abril, encerrando o mês em 36,9%. No acumulado do ano, a taxa foi de 37,9%, queda de 3,7 p.p. em relação ao mesmo período de 2025. As linhas que mais contribuíram para essa redução foram Rural (-12,1 p.p.), Patrimonial (-8,6 p.p.) e Vida (-1,4 p.p.).

Vida fatura R$ 7 bilhões

Em abril, o segmento de Vida cresceu 6,5% em relação ao mesmo mês de 2025, com faturamento de R$ 7,1 bilhões. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, o faturamento avançou 8,6% frente a 2025, impulsionado principalmente pelos produtos de vida e prestamista, com altas de 10,5% e 14,5%, respectivamente. A sinistralidade fechou em 26,3% no período.

Automóvel registrou o segundo maior crescimento em abril, com avanço de 7,8% em comparação ao mesmo mês de 2025 e faturamento mensal de R$ 5,2 bilhões. A sinistralidade permaneceu estável, passando de 60,1% para 61,2% no período.

O segmento de Seguros Corporativos de Danos e Responsabilidades registrou retração de 4,2% em abril na comparação interanual. O faturamento mensal foi de R$ 3,3 bilhões. No quadrimestre, o faturamento permaneceu estável em relação ao mesmo período do ano anterior. A sinistralidade do segmento reduziu 11,1 p.p., encerrando o período em 30%.

Com faturamento de R$ 1,6 bilhão em abril, o segmento Seguros Individuais Contra Danos cresceu 6% na comparação interanual. De janeiro a abril, o faturamento avançou 9,6%. Quanto à sinistralidade, a taxa permaneceu estável no período, encerrando os quatro primeiros meses em 29,8%.

Com o maior crescimento entre os segmentos, Crédito e Garantia registrou faturamento de R$ 998 milhões em abril, alta de 52,6%. O desempenho foi impulsionado, principalmente, pelo segmento de Garantia Segurado – Setor Público, que apresentou expansão de 64,8%. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, o faturamento do segmento avançou 29,5% na comparação com o mesmo período de 2025, enquanto a sinistralidade recuou 8,7 p.p., para 28,1%.

O faturamento do segmento Rural ficou em R$ 838 milhões em abril, retração de 7,2% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. No acumulado de janeiro a abril, a queda observada foi de 2,5%. A sinistralidade recuou 12,1 p.p., encerrando o primeiro quadrimestre em 29,4%.