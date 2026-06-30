Tecnologia amplia rastreabilidade no seguro transporte

A Averbei Tecnologia lançou o Ticket Averbei, plataforma voltada ao gerenciamento e acompanhamento de chamados relacionados à averbação do seguro de transporte de cargas. A ferramenta permite que corretores, seguradoras e segurados acompanhem, em tempo real, o andamento das solicitações, com informações sobre status, prioridade, pendências e histórico de atendimento.

Segundo a empresa, a solução foi desenvolvida para reduzir a falta de visibilidade nos processos de averbação, que tradicionalmente dependem de e-mails, telefonemas e diferentes canais de atendimento para atualização das demandas.

Integrada ao Portal Averbei, a plataforma centraliza as solicitações em um ambiente digital único e marca o início do projeto Averbei Controle, iniciativa que deverá incorporar, futuramente, novos recursos voltados à gestão operacional e ao acompanhamento das operações dos corretores.

“Nosso objetivo é eliminar a falta de visibilidade nas tratativas de averbação. O corretor precisa saber exatamente o que está acontecendo com a solicitação de seu cliente, quem está conduzindo o atendimento, qual sua prioridade e quando ela será concluída. O Ticket Averbei entrega essa transparência ao mercado de forma inédita, criando um padrão de relacionamento entre tecnologia, corretores, segurados e seguradoras”, afirma Edilson Lopes, CEO da Averbei Tecnologia.

A plataforma fornece monitoramento em tempo real das tratativas, com visibilidade de status, pendências e histórico para Corretores, Seguradoras e Segurados. A solução realiza a gestão de qualquer assunto relacionado às operações do Segurado ou ao uso da plataforma, incluindo instalações, treinamentos, dúvidas de averbação e legislação, problemas de averbação, sinistros, documentos recusados, instabilidades e solicitações de suporte. Cada ocorrência é registrada como um chamado.

Lopes ressalta que a plataforma oferece diversos recursos técnicos e de gestão que incluem filtros por prioridade (crítico, alto, normal, baixo), origem da solicitação do cliente, gráficos de quantidade de chamados por prioridade e status, e registro de alterações para impedir exclusão sem rastreabilidade.

A nova funcionalidade permite registrar e acompanhar diferentes demandas relacionadas às operações do segurado e ao uso da plataforma Averbei. Entre elas estão problemas de averbação, instalações e configurações, treinamentos, dúvidas operacionais, questões ligadas à legislação, documentos recusados, solicitações de suporte técnico e outras ocorrências operacionais. Cada solicitação passa a ser registrada como um ticket, possibilitando o acompanhamento de todo o ciclo de atendimento em um único ambiente.

Ao longo do processo, a plataforma disponibiliza informações atualizadas em tempo real, como o status da solicitação, histórico completo das interações, responsáveis pelo atendimento, registro de movimentações, definição de prioridades, controle de prazos, indicadores operacionais e rastreabilidade de todas as ações executadas.

De acordo com a empresa, todas as solicitações encaminhadas pelos canais de atendimento passam a ser registradas automaticamente na plataforma, permitindo o acompanhamento das etapas do atendimento conforme os processos operacionais da Averbei.

Além dos chamados relacionados à averbação, o sistema reúne demandas sobre instalações, treinamentos, dúvidas operacionais e de legislação, sinistros, documentos recusados, instabilidades da plataforma e solicitações de suporte técnico. Cada ocorrência passa a ser registrada individualmente, permitindo acompanhamento durante todo o ciclo de atendimento.

A plataforma também disponibiliza recursos voltados à gestão das operações, incluindo classificação dos chamados por nível de prioridade — crítico, alto, normal e baixo —, identificação da origem das solicitações, acompanhamento por meio de indicadores e gráficos gerenciais e monitoramento da evolução dos atendimentos.

Outro diferencial da ferramenta destacado pela empresa é a preservação da rastreabilidade das informações. “Todos os registros são mantidos em ordem cronológica permanente, preservando integralmente o histórico de cada atendimento. O sistema foi desenvolvido para impedir alterações ou exclusões que comprometam a rastreabilidade das tratativas, garantindo maior transparência e confiabilidade das informações”, explica.

A empresa informa que os mecanismos de integridade impedem a edição ou exclusão dos registros por usuários ou pelas equipes operacionais, ressalvadas as situações previstas em lei ou necessárias ao cumprimento de obrigações legais. Dessa forma, todo o histórico permanece disponível para consulta durante o ciclo de vida de cada chamado.

Apesar da implantação da nova plataforma, a Averbei destaca que os canais de atendimento e as equipes de suporte permanecem operando normalmente.