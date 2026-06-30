Grupo Austral mantém ratings da AM Best com perspectiva estável

A agência internacional de classificação de risco AM Best reafirmou o rating de solidez financeira “A-” (Excelente) e os ratings de crédito de emissor de longo prazo “a-” (Excelente) da Austral Seguradora e da Austral Resseguradora. A agência também manteve o rating de crédito de longo prazo “bbb-” (Bom) da Austral Participações. A perspectiva para todas as classificações permanece estável.

Em relatório divulgado recentemente, a AM Best destacou o balanço patrimonial do grupo, classificada no nível mais elevado pela metodologia da agência, além da consistência operacional das companhias, da gestão de riscos e da disciplina na condução dos negócios.

A avaliação também ressalta a manutenção de uma estrutura financeira robusta ao longo de 2025, sustentada pela geração interna de capital e pelos resultados técnicos das operações de seguros e resseguros. No ano passado, o Grupo Austral registrou lucro líquido de R$ 148 milhões, alta de 24% em relação ao exercício anterior. O retorno sobre o patrimônio líquido médio foi de 19%, enquanto o patrimônio líquido encerrou dezembro de 2025 em R$ 828 milhões.

Outro aspecto destacado pela agência foi a evolução da modelagem de riscos da companhia. Segundo a AM Best, a Austral mantém uma política prudente de retrocessão, apoiada por parceiros com elevada qualidade de crédito, além de apresentar capitalização ajustada ao risco no mais alto nível da metodologia BCAR (Best’s Capital Adequacy Ratio).

“A reafirmação dos ratings demonstra a consistência da nossa estratégia e a capacidade da companhia de crescer preservando disciplina técnica e solidez financeira. Temos investido continuamente em gestão de risco, tecnologia e eficiência operacional, sempre com foco em relações de longo prazo com clientes e parceiros”, afirma Carlos Frederico Ferreira, CEO da Austral Seguradora.

Para Bruno Freire, CEO da Austral Re, a avaliação reforça a capacidade do grupo de manter resultados sustentáveis mesmo em um ambiente desafiador.

“A AM Best reconhece atributos que fazem parte da essência da companhia: uma subscrição criteriosa, com gestão responsável de capital e diversificação da carteira. Completamos 15 anos de operação no Brasil este ano e 10 anos de atuação no resto da América Latina. Estamos consolidados, mas ainda em busca de evolução, inovação e melhores soluções para nossos clientes. Por isso investimos muito em tecnologia, IA e em nosso time que é nosso maior diferencial”, destaca.

O relatório também aponta que o atual cenário de juros elevados no Brasil tende a continuar contribuindo positivamente para o desempenho financeiro da companhia, fortalecendo a geração de caixa e apoiando o crescimento do capital do grupo.