Executivo da Generali assina capítulo em livro sobre o futuro do setor

A consultoria MJV Technology & Innovation lançou o livro ‘A Evolução do Mercado Segurador’, publicação que reúne profissionais do setor para discutir tendências e mudanças na indústria de seguros. Entre os autores está Alexandre Muniz, vice-presidente de Tecnologia e Operações (COO/CIO) da Generali Brasil.

Alexandre assina o capítulo “A Era do Seguro Invisível”, no qual aborda o uso de APIs e integrações em tempo real na contratação de seguros no modelo B2B2C. O capítulo trata das mudanças na relação entre seguradoras, parceiros comerciais e consumidores, especialmente com a oferta de seguros por empresas de outros segmentos, como varejistas e bancos. Nesse modelo, o produto pode ser incorporado à jornada de contratação de outros serviços.

O executivo destaca que, na venda tradicional, a contratação do seguro depende de etapas sequenciais e trocas de informações que podem gerar atrasos entre a primeira etapa até a emissão da apólice. Para ele, esse cenário reforça a necessidade de processos mais unificados, capazes de oferecer mais agilidade e segurança para consumidores e parceiros. “A integração em tempo real entre seguradoras e parceiros permite automatizar análise de risco, precificação e emissão de apólices, reduzindo atritos e tornando a contratação mais simples e eficiente”, ressalta.

Para ele, a tecnologia surge para dar escala, mas não para substituir o atendimento humano. “O objetivo é eliminar atritos, unificar processos e permitir que as equipes concentrem esforços em atividades que geram mais valor para todos os envolvidos”, afirma.

Esse movimento dá origem ao chamado ‘seguro invisível’, em que a proteção é incorporada de forma fluida à aquisição de um produto ou serviço, sem burocracia e sem interromper a jornada do cliente. “A evolução do mercado segurador dependerá cada vez mais da capacidade das empresas de combinar tecnologia, integração e experiência do consumidor. As seguradoras deixam de atuar apenas como gestoras de risco para assumir um papel estratégico como parceiras de negócios e inovação”.

Muniz destaca que o mercado está diante de uma revolução silenciosa que redefine o papel das companhias de seguros. “O futuro do segmento passa por tornar a proteção cada vez mais integrada às necessidades do cliente, permitindo que o seguro esteja presente quando ele mais precisa. A tecnologia torna-se um fator estratégico para impulsionar a inovação, ampliar oportunidades de negócios e moldar o futuro do nosso setor”, conclui o executivo.