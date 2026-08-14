ENS e Câmara Brasil-Canadá firmam acordo para imersão

A Escola de Negócios e Seguros (ENS) e a Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) assinaram um Memorando de Entendimento (MOU) relacionado à Experiência Imersiva em Seguros e Tecnologia, programa que será realizado entre 6 e 11 de setembro, em Toronto, no Canadá.

O acordo prevê, entre outras ações, a participação no treinamento de um representante diplomático brasileiro no Canadá, ainda a ser definido. Também participarão Khalil Leopoldo, diretor executivo da CCBC, e Michael Kennedy, conselheiro financeiro canadense e membro da Diretoria da entidade.

A imersão é voltada à aproximação dos participantes com o mercado canadense de seguros e tecnologia e terá uma programação que inclui conteúdos técnicos, ambiente institucional e aspectos relacionados aos negócios no país.

Responsável pelas parcerias internacionais da ENS, o gerente de Produtos, Ronny Martins, afirmou que o acordo com a CCBC está relacionado à proposta de oferecer aos participantes contato com diferentes aspectos do mercado canadense.

“Essa parceria agrega uma dimensão muito importante à imersão. Queremos que os participantes tenham contato não apenas com o mercado de seguros, mas também com o ambiente institucional e de negócios. A participação da CCBC e de representantes com essa experiência vai agregar positivamente ao programa, além de ampliar o repertório que estamos buscando proporcionar”, destacou.

Imersão terá 28 participantes

Com uma turma de 28 alunos, a Experiência Imersiva em Seguros e Tecnologia será realizada entre os dias 6 e 11 de setembro. O programa foi estruturado pela ENS em parceria com o Chartered Institute of Marketing Management of Ontario (CIMMO), o Toronto Business College e a Brain Work Business Consulting.

A programação combina aulas teóricas, estudos de caso e visitas técnicas a instituições canadenses. Entre os locais previstos estão a Financial Services Regulatory Authority (FSRA), responsável pela regulação de diferentes segmentos financeiros em Ontário, e o MaRS Discovery District, centro de inovação localizado em Toronto.