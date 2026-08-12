Allianz divulga nova campanha institucional

A Allianz Seguros acaba de anunciar sua nova campanha institucional “Quem tem Allianz está pronto para viver o melhor”, estrelada por Fernanda Lima e assinada pela iD\TBWA, agência que une dados, criatividade e inovação para acelerar o crescimento de marcas e negócios. A ação é guiada pelo conceito “Você pronto para viver o melhor” e busca ampliar a percepção sobre o papel do seguro, destacando sua relevância como ferramenta de proteção e planejamento financeiro.

O conceito evidencia o posicionamento da Allianz como uma marca que representa confiança e oferece a tranquilidade necessária para que as pessoas aproveitem os momentos mais importantes da vida sem preocupações. Visualmente, as cenas “congeladas” traduzem aquele sentimento de que, quando algo bom está acontecendo, é como se o tempo parasse. Nesses instantes, a seguradora aparece como essa presença que permite viver tudo com mais segurança.

Fernanda Lima conduz a narrativa de maneira natural, conectando os diferentes cenários que reproduzem situações cotidianas dos brasileiros aos benefícios dos produtos Auto, Residência e Vida, dentro de uma única plataforma criativa. A escolha dela como porta-voz também integra a estratégia criativa desenvolvida pela iD\TBWA. A sua imagem carrega atributos como confiança, credibilidade e proximidade, reforçando o posicionamento da marca.

“Como seguradora, queremos que as pessoas vivam com mais leveza e autenticidade, seguindo seus caminhos com tranquilidade e valorizando aquilo que realmente importa. Nosso propósito é estar cada vez mais presente em seu dia a dia, oferecendo o que o cliente precisa no momento certo, porque, acima de tudo, o nosso negócio é sobre proteção, relacionamento e confiança”, ressalta Maria Clara Ramos, diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing.

O diretor executivo de Criação da iD\TBWA, Sthefan Ko, conta como foi o processo de criação e desenvolvimento da campanha. “O mercado de seguros ainda fala, sobretudo, a língua do risco e da perda. Preferimos inverter essa lógica e enxergar o seguro como a estrutura que sustenta a vida acontecendo, não apenas quando algo dá errado, mas, principalmente, quando tudo dá certo”, afirma.

Já Naiara Azevedo, diretora de mídia da WPP Media Brasil, explica como o plano de divulgação foi elaborado. “A estratégia de mídia foi desenhada para maximizar a presença em mercados prioritários para a marca, combinando canais de grande alcance a um mix digital robusto, além de construir frequência qualificada”, comenta. Concebida como multiplataforma, a campanha terá uma execução 360, envolvendo mídia e ativos digitais da Allianz.

A iniciativa também está alinhada à estratégia da companhia de expandir e diversificar a presença da marca de Norte a Sul do país. O investimento em marketing cresceu mais de 30% entre 2024 e 2025 e voltou a avançar em mais de 30% no ciclo de 2025 para 2026. “A Allianz Brasil segue um projeto ambicioso de dobrar o faturamento até 2027, tomando 2023 como base. Para sustentar esse ritmo de crescimento e alcançar os objetivos traçados é fundamental ampliar e diversificar a nossa presença, fortalecendo a marca em diferentes regiões do país, refletindo a dimensão do mercado brasileiro”, finaliza Maria Clara.