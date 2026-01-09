Ultima atualização 09 de janeiro

HDI incorpora plataforma de benefícios ao Portal do Segurado

A HDI Seguros anuncia o lançamento do Aproveite+, uma nova plataforma de benefícios que amplia a usabilidade do seguro para além dos momentos de sinistro e assistência. A iniciativa reforça a estratégia da companhia de agregar valor ao produto por meio de serviços e vantagens voltadas ao uso cotidiano dos segurados.

Disponível no Portal do Segurado, o Aproveite+ reúne descontos exclusivos em diversos parceiros, incluindo Zletric, Localiza, Autoglass e Airport Park do Aeroporto Internacional de Guarulhos, ampliando ainda mais as opções de benefícios para os segurados. A iniciativa oferece economia e conveniência em serviços que fazem parte da rotina dos clientes. Os benefícios disponíveis podem variar conforme o produto contratado, e todas as condições podem ser consultadas diretamente na plataforma antes da utilização.

Vale lembrar que a solução já era utilizada pelos segurados da Yelum, outra marca do Grupo HDI e passa agora a integrar também o portfólio de benefícios da HDI Seguros.

Segundo Carla Oliveira, diretora de Produto Auto do Grupo HDI, a proposta é ampliar o papel do seguro na rotina dos clientes. “A plataforma reforça nosso objetivo de estar presente não apenas em situações imprevistas, mas também no dia a dia, com vantagens que geram economia e conveniência”, afirma a executiva.

