CAIXA Residencial apresenta comédia “A Manhã Seguinte” em SP

A CAIXA Residencial, em parceria com o Ministério da Cultura, apresenta em São Paulo a temporada da comédia “A Manhã Seguinte”, espetáculo viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). A peça estreia no dia 9 de janeiro e permanece em cartaz até 1º de março, no Teatro do Shopping Villa Lobos.

Após passar por cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, João Pessoa e Brasília, o espetáculo chega à capital paulista com sessões às sextas e sábados, às 20h, e aos domingos, às 18h.

Escrita pelo dramaturgo britânico Peter Quilter, a comédia tem no elenco Carol Castro, Bruno Fagundes, Gustavo Mendes e Ângela Rebello. A direção é assinada por Thereza Falcão e Bel Kutner. A montagem aborda relações familiares pouco convencionais e os desafios emocionais das relações contemporâneas, combinando humor e situações cotidianas.

A trama acompanha a convivência entre quatro personagens de perfis distintos — um jovem tímido, uma mulher decidida, uma mãe sem filtros e um irmão de humor ácido — e se desenvolve a partir de encontros inesperados, diálogos rápidos e situações de conflito e aproximação.

Segundo Rodrigo Valença, CEO da CAIXA Residencial, o apoio a iniciativas culturais está alinhado ao propósito institucional da companhia. “Projetos culturais com circulação nacional são fundamentais para ampliar o acesso à cultura e valorizar a diversidade artística no Brasil. Na CAIXA Residencial, acreditamos que o cuidado começa no ambiente familiar e se estende às comunidades, tendo a oportunidade de ampliar, em eventos culturais como este, o nosso propósito de promover proteção aos lares brasileiros”, afirma.