Bys nomeia Rafael Gonçalves como Chief Design Officer

A insurtech Bys anunciou a contratação de Rafael Gonçalves para o cargo de Chief Design & Experience Officer (CDXO). O executivo também passa a integrar o Founders Team, grupo responsável pelas decisões estratégicas da companhia.

Na nova função, Gonçalves será responsável pelas áreas de Customer Success, Product Design e UX, com foco no desenvolvimento da experiência de contratação de seguros integrados às jornadas digitais das empresas parceiras.

A chegada do executivo ocorre em um momento de expansão da operação. Segundo a companhia, a Bys possui atualmente cerca de 50 empresas em negociação e seis projetos em fase de implantação, com expectativa de colocar novos produtos em operação ainda neste trimestre. A meta é dobrar o volume anualizado de prêmios intermediados, atualmente em aproximadamente R$ 100 milhões.

“Seguro é um produto vendido, não comprado. A demanda não está esperando a oferta certa, ela precisa ser criada no contexto e momento certo”, afirma Gonçalves. “O design de experiência é, portanto, central no nosso negócio, não um complemento. Em vez de aparecer como uma venda isolada, o seguro passa a ser conectado a momentos específicos de compra, uso ou relacionamento dentro da jornada que a marca parceira já construiu.”

Segundo a empresa, o executivo atuará no desenvolvimento de soluções de seguros contextuais, modelo em que a proteção é integrada à experiência oferecida por empresas parceiras, em vez de ser comercializada de forma independente.

Antes de ingressar na Bys, Rafael Gonçalves passou por empresas como Telefônica Brasil, Mutant, Neon, Cadastra e Intervalor, acumulando experiência em experiência do cliente, design, inovação, canais digitais e estratégias de crescimento.

Entre os projetos de sua trajetória está o desenvolvimento de interfaces digitais utilizadas na liberação do Auxílio Emergencial durante a pandemia, experiência que, segundo o executivo, reforçou a importância de tornar produtos complexos mais simples e acessíveis aos usuários.

Na Bys, esse conhecimento será aplicado ao desenvolvimento de jornadas digitais que integrem o seguro à experiência de consumo, buscando reduzir a fricção no processo de contratação.