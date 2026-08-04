EXCLUSIVO – A Bradsaúde encerrou o segundo trimestre semestre de 2026 com crescimento 229 mil vidas na base de beneficiários, expansão da receita de 11%, para R$ 13,9 bilhões e melhora dos indicadores de rentabilidade e sinistralidade. A estratégia da companhia é ampliar a presença entre pequenas e médias empresas (PMEs), desenvolver produtos regionais e integrar a operação de planos de saúde ao ecossistema hospitalar da Atlântica Hospitais.

No período, o grupo alcançou 13,6 milhões de beneficiários entre saúde e odontologia, um acréscimo de 855 mil vidas em relação a junho do ano passado. Apenas no segundo trimestre foram incorporadas 229 mil novas vidas. “Desse crescimento, cerca de um terço veio do segmento de pequenas e médias empresas, considerado um dos principais vetores da estratégia comercial da companhia”, informou Carlos Marinelli, CEO da Bradsaúde.

As receitas totais somaram R$ 13,9 bilhões no 2T26 (+11% vs. 2T25) e R$ 27 bilhões em 6M26 (+10% vs. 6M25), demonstrando incremento relevante em relação aos períodos comparados, enquanto o lucro líquido atingiu R$ 1,1 bilhão. A sinistralidade permaneceu praticamente estável em 83,3%, contra 84,3% registrados anteriormente, refletindo, segundo a empresa, maior disciplina na subscrição e ganhos de eficiência operacional.

Durante a apresentação dos resultados, Marinelli, afirmou que o mercado brasileiro ainda oferece espaço para expansão da saúde suplementar. Sobre o potencial de crescimento diante da estabilidade do número de beneficiários do setor divulgada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o executivo destacou que a companhia não atribui sua evolução apenas à migração de clientes entre operadoras.

Segundo Marinelli, a expansão depende da combinação entre melhora do mercado de trabalho, aumento da renda e políticas comerciais capazes de tornar os produtos mais acessíveis. “Existe espaço para ampliar a penetração dos planos de saúde no Brasil. Temos trabalhado para oferecer o produto adequado para cada perfil de cliente, com preços compatíveis e sustentabilidade no longo prazo”, afirmou.

O executivo ressaltou que a empresa ampliou sua atuação em planos voltados às PMEs e também vem fortalecendo a oferta de produtos regionais. Como exemplo, citou o lançamento de um plano vinculado ao novo hospital inaugurado em Bauru, desenvolvido em parceria com o Grupo Santa, dentro da estratégia de integração com a Atlântica Hospitais.

Na operação exclusivamente de planos médico-hospitalares, a carteira voltou a superar 4 milhões de beneficiários, depois do processo de readequação iniciado em 2023. Nos últimos 12 meses foram incorporadas aproximadamente 301 mil novas vidas, mantendo foco no segmento empresarial. Os prêmios ganhos ultrapassaram R$ 50 bilhões no acumulado de 12 meses e o lucro da operação alcançou cerca de R$ 3,5 bilhões.

Na Odontoprev, controlada do grupo, a carteira atingiu 9,5 milhões de beneficiários, crescimento superior a meio milhão de vidas em um ano. A operação manteve sinistralidade inferior a 40% e receita líquida próxima de R$ 2,5 bilhões.

Outro destaque apresentado pela companhia foi a evolução da Atlântica Hospitais. A rede deverá encerrar 2026 com capacidade estimada de 2,9 mil leitos e já projeta atingir 4,1 mil leitos até 2030. O lucro da operação mais que quadruplicou na comparação entre os segundos trimestres de 2025 e 2026, elevando sua participação no lucro consolidado do grupo de 2% para 6%.

Questionado sobre a preocupação do mercado com a evolução da sinistralidade, José Pacheco, Diretor de Relações com Investidores, defendeu que a análise deve considerar períodos mais longos. “Para a companhia, a comparação de 12 meses reduz os efeitos sazonais característicos da utilização dos planos de saúde e oferece uma leitura mais consistente da tendência dos custos assistenciais.

Kelly Lubiato