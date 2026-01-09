Ezze Seguros bonifica Corinthians por título da Copa do Brasil

A Ezze Seguros concedeu uma bonificação de R$ 4 milhões ao Corinthians pela conquista da Copa do Brasil 2025. O pagamento, realizado na última quarta-feira (8), está previsto no contrato de patrocínio firmado entre a seguradora e o clube em 2024.

Segundo a companhia, o bônus está vinculado à performance esportiva da equipe na temporada passada, quando o Corinthians venceu o torneio nacional pela quarta vez em sua história após os títulos de 1995, 2002, 2009 e 2025.

“A EZZE Seguros sempre esteve ao lado do Corinthians, em todos os momentos. Acreditamos nesta parceria para divulgar a cultura do seguro no Brasil. Reconhecemos o potencial da equipe, dos jogadores e estamos confiantes que novas conquistas virão nesta temporada”, afirma Richard Vinhosa, CEO da Ezze.

Para o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, a parceria tem relevância no atual processo vivido pelo clube. “Essa parceria entre o Corinthians e a Ezze é importante para essa caminhada de reestruturação do clube. É importante para os dois lados. Premia uma conquista importante, que é a Copa do Brasil”.

A entrega simbólica do prêmio ocorreu em cerimônia realizada no Parque São Jorge, sede social do clube. De acordo com Ivo Machado, vice-presidente executivo da Ezze Seguros, o título também contribui para a estratégia da companhia no esporte. “Este é um título motivante para a temporada. A Ezze entra com força no futebol. O Corinthians é um time de massa e com história secular. Estamos ao lado do Timão.”

A Ezze Seguros é uma seguradora brasileira fundada há mais de seis anos e atua em diferentes ramos do mercado. A empresa mantém patrocínio ao time profissional masculino de futebol do Corinthians como parte de sua estratégia de posicionamento de marca.

Na cerimônia estiveram presentes executivos da seguradora e representantes do clube. Da esquerda para a direita na foto: Diego Azevedo, vice-presidente comercial da EZZE; Ivo Machado, vice-presidente executivo; Bruno Cals, vice-presidente financeiro; Osmar Stabile, presidente do Corinthians; e Henry Soares, gerente de marketing da seguradora.