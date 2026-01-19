Carnaval impulsiona viagens e reforça importância do seguro

Com a proximidade do Carnaval, um dos períodos mais movimentados do calendário turístico brasileiro, a procura por viagens dentro e fora do país cresce de forma significativa. Segundo o Ministério do Turismo, o feriado concentra milhões de deslocamentos em poucos dias, sendo um dos que mais impulsionam o turismo no ano. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis mostram que a ocupação durante o Carnaval ultrapassa 85% em capitais como Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Além da folia, cresce a busca por destinos voltados ao descanso, bem-estar e experiências culturais, refletindo a diversificação do perfil do viajante.

Com o aumento do fluxo de turistas, atrasos de voos, extravio de bagagens e atendimentos médicos inesperados se tornam mais comuns. Por isso, especialistas em turismo destacam que o planejamento deve ir além do destino e da hospedagem, incluindo medidas preventivas para lidar com imprevistos.

Nesse cenário, o seguro viagem surge como aliado importante. O serviço da Ciclic, empresa da BB Seguros, oferece suporte em situações como atrasos prolongados de voo ou bagagem, cancelamento ou interrupção da viagem, prorrogação de estadia por motivos médicos, envio ou hospedagem de acompanhante em caso de hospitalização, além de cobertura para danos à mala. Em viagens internacionais, também pode incluir assistência jurídica, proteção para equipamentos como laptops e acesso a salas VIP em aeroportos, garantindo uma experiência mais tranquila mesmo em períodos de alta demanda.

Entre os destinos mais procurados pelos foliões, o Rio de Janeiro mantém sua posição de destaque, recebendo mais de 5 milhões de pessoas entre moradores e turistas. A cidade combina blocos de rua espalhados por todas as regiões, desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí e festas privadas, movimentando hotelaria e serviços.

Salvador recebe cerca de 2 milhões de foliões ao longo do Carnaval, com destaque para os circuitos Barra-Ondina, Campo Grande e Pelourinho. Tríos elétricos, diversidade de ritmos e programação intensa garantem altas taxas de ocupação e atraem turistas internacionais.

Recife e Olinda consolidaram-se como referência do Carnaval cultural, reunindo mais de 4 milhões de pessoas. O público é atraído por manifestações tradicionais como frevo, maracatu e o Galo da Madrugada, considerado um dos maiores blocos do mundo, além da programação nas ladeiras históricas de Olinda.

Para quem prefere destinos tranquilos, Buenos Aires se destaca entre os internacionais. A proximidade geográfica, voos diretos e forte apelo cultural atraem brasileiros que buscam experiências urbanas, gastronômicas e culturais sem o ritmo intenso do Carnaval brasileiro.

No turismo nacional, a Chapada dos Veadeiros é procurada por quem deseja desacelerar, com trilhas, cachoeiras e ecoturismo. A Serra Gaúcha, com cidades como Gramado e Canela, também se consolida como alternativa para quem busca conforto, gastronomia, enoturismo e passeios culturais, longe da folia tradicional.

Independentemente do destino, o período exige planejamento e atenção a imprevistos. Informações adequadas e serviços de apoio fazem a diferença para uma experiência mais segura e tranquila durante o Carnaval.