MAG Investimentos reforça área comercial

Luiz Fernando Pedrinha

O economista Luiz Fernando Pedrinha é o mais novo integrante da MAG Investimentos. O profissional, que também tem MBA em finanças, entra para reforçar a equipe do comercial da instituição financeira, sendo responsável pelo relacionamento com fundos de pensão.

Pedrinha atuou nos últimos anos em instituições renomadas como Schroders Brasil, Pátria Investimentos, Franklin Templeton, Banco Modal, FAPES e Banif Asset e possui experiência de mais de 20 anos no atendimento e relacionamento com clientes institucionais.

