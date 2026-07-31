Grupo Potencial cria corretora para empresas e agronegócio

O Grupo Potencial anunciou a criação da BWS Potencial Corretora de Seguros, empresa que passa a atuar na oferta de soluções para empresas, produtores rurais e pessoas físicas. Inicialmente estruturada para gerenciar os programas de seguros das empresas do próprio grupo, a corretora agora amplia sua atuação para clientes externos, com foco em gestão de riscos e proteção patrimonial.

A nova operação reúne a experiência adquirida na estruturação dos programas de seguros do Grupo Potencial, modelo que combina gestão de riscos, conhecimento técnico e negociação junto ao mercado segurador. A proposta é oferecer soluções tanto para operações corporativas de maior complexidade quanto para seguros voltados ao público em geral.

“O Grupo Potencial reúne negócios com características muito diferentes e uma operação complexa. Nosso primeiro desafio foi deixar de olhar cada empresa, unidade ou apólice isoladamente e construir uma visão corporativa, capaz de identificar as necessidades de proteção do grupo e estruturar programas adequados a cada atividade”, afirma Tanise Zadra, head da área de Operações de Fundos e Operações Estruturadas do Grupo Potencial e responsável pela estruturação da BWS Potencial Corretora de Seguros.

A atuação da corretora está organizada em três frentes prioritárias. A primeira é voltada à gestão de grandes riscos corporativos e à continuidade operacional das empresas, com foco na estruturação de programas de seguros para operações industriais, patrimoniais e logísticas.

A segunda frente concentra-se no agronegócio, oferecendo consultoria e soluções de proteção para produtores rurais, cooperativas, cerealistas e empresas da cadeia agroindustrial, considerando riscos como eventos climáticos e suas consequências para a atividade.

“Um produtor pode investir em tecnologia, fazer um bom manejo do solo e comercializar bem sua produção, mas continua sujeito a fatores climáticos sobre os quais não tem controle. Queremos levar o conhecimento técnico da corretora até esse elo da cadeia, entender as particularidades de cada atividade e estruturar soluções que ofereçam maior proteção à produção”, explica Tanise.

O terceiro núcleo é direcionado ao desenvolvimento de programas de seguros para empresas ligadas ao varejo e à distribuição de combustíveis, além da estruturação de soluções para associações, entidades representativas e redes empresariais.

Além dessas frentes estratégicas, a corretora oferece soluções para pessoas físicas e jurídicas de diversos segmentos, com um portfólio completo e um atendimento consultivo para desenvolver soluções alinhadas às demandas de cada cliente.

A metodologia desenvolvida pela corretora já apresentou resultados na gestão dos programas de seguros do Grupo Potencial. Os primeiros programas estruturados proporcionaram reduções superiores a 20%, nos custos com prêmios de seguros, acompanhadas pela ampliação das coberturas contratadas.

Nos seguros de transporte, a redução alcançou aproximadamente 27%, enquanto nos seguros patrimoniais (Property), a economia ficou entre 22% e 23%. Os resultados refletem uma gestão integrada dos riscos e uma atuação voltada à construção de programas de proteção mais eficientes, que agora passa a beneficiar também produtores rurais, cooperativas, cerealistas, transportadores, fornecedores, parceiros comerciais e organizações que buscam uma gestão mais eficiente de seus riscos.

Além das soluções corporativas, a BWS Potencial Corretora de Seguros também desenvolverá programas voltados a pessoas físicas, incluindo colaboradores do Grupo Potencial, ampliando o acesso a seguros e soluções de proteção por meio de condições diferenciadas e produtos alinhados às diferentes fases da vida e às necessidades de cada perfil.