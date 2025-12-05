Seguro viagem da Ciclic ganha novas coberturas

O turismo brasileiro continua em ritmo acelerado no exterior. No primeiro semestre de 2025, quase 1 milhão de brasileiros viajaram para os Estados Unidos, com previsão de alcançar 2,08 milhões até o fim do ano, segundo a Panrotas. Embora o país não exija seguro viagem, os altos custos médicos tornam a contratação essencial para evitar gastos inesperados. Já em destinos como Argentina, Chile, França, Alemanha e Portugal, a cobertura é obrigatória e deve ser comprovada durante toda a estadia.

Pensando nesse cenário, a Ciclic anuncia novas atualizações no Seguro Viagem com o objetivo de ampliar as coberturas e aprimorar a experiência de contratação. Além disso, as compras seguem sendo 100% digitais, com emissão imediata da apólice, garantindo mais agilidade e conveniência para o viajante.

“As atualizações foram pensadas para oferecer ainda mais proteção e praticidade ao consumidor. Sabemos que cada viagem envolve diferentes necessidades e riscos, por isso buscamos construir um produto completo e adaptável, que acompanhe o cliente do início ao fim da jornada”, explica Rodrigo Aparecido Araújo Silva, analista de produtos sênior da Ciclic.

As mudanças valem para viagens nacionais e internacionais, com destaque para:

Cobertura para atraso de voo e bagagem (acima de 8 horas)

Cancelamento e interrupção de viagem

Hospedagem e envio de acompanhante em caso de hospitalização

Prorrogação de estadia por imprevistos médicos

Assistência jurídica no exterior

Danos à mala durante o transporte

Cobertura para laptop

Assistência pet, para quem viaja com animais de estimação

Os planos mais completos também passam a oferecer acesso gratuito às salas VIP em aeroportos, já os planos básicos continuam oferecendo 20% de desconto. “O que buscamos com essas atualizações é estar realmente ao lado do viajante em todos os momentos. A proteção não começa só quando ele chega ao destino; ela começa antes mesmo do embarque. Por isso, trazer benefícios como o acesso à sala VIP e ampliar coberturas é uma forma de garantir que ele já saia de casa mais tranquilo. Viagem envolve imprevistos, mas também envolve expectativa, sonho, planejamento. O nosso papel é ajudar para que tudo isso aconteça com mais segurança e menos preocupação. A gente segue evoluindo o produto justamente para acompanhar essas necessidades que mudam o tempo todo e entregar uma experiência cada vez mais completa”, afirma Darllan Botega, CEO da Ciclic.