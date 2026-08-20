Embedded insurance ganha espaço em jornadas digitais

O avanço dos serviços financeiros digitais vem abrindo novas possibilidades para a distribuição de seguros no Brasil. Bancos, fintechs, plataformas de pagamento e marketplaces passaram a concentrar diferentes serviços em seus ambientes digitais, criando espaço para que produtos de proteção sejam oferecidos durante jornadas de compra, pagamento ou contratação de outros serviços.

Esse modelo, conhecido como embedded insurance, ou seguro embarcado, permite integrar a oferta do seguro a uma experiência que o consumidor já utiliza, em vez de exigir uma jornada separada de contratação.

Segundo a Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2026, realizada pela Deloitte, 83% das transações bancárias dos brasileiros são realizadas em canais digitais, sendo 78% por meio do mobile banking. O avanço desses canais amplia a frequência de relacionamento entre consumidores e instituições financeiras.

“O aplicativo financeiro se tornou um dos principais pontos de relacionamento entre consumidores e instituições. Isso muda também a distribuição de seguros: em vez de depender exclusivamente dos canais tradicionais, o produto pode ser oferecido dentro de uma jornada que o consumidor já conhece e utiliza”, afirma Marcelo Biasoli, CEO da 123Seguro no Brasil.

A expansão dos pagamentos digitais também contribui para esse ambiente. Segundo dados do Banco Central citados pela empresa, o Pix respondeu por 54,7% das transações de pagamento realizadas no Brasil no segundo semestre de 2025, com 42,9 bilhões de operações no período. O volume avançou 24,3% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior.

No embedded insurance, o produto pode ser disponibilizado durante uma compra, um pagamento ou a contratação de outro serviço. Para instituições financeiras e plataformas digitais, o modelo adiciona um novo canal de distribuição de seguros dentro de ambientes que já concentram usuários e transações.

A transformação da infraestrutura do próprio Mercado de Seguros também pode favorecer novos modelos de distribuição. O Open Insurance, coordenado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), prevê o compartilhamento padronizado de dados e serviços entre participantes autorizados, por meio da integração de sistemas e utilização de APIs.

A 123Seguro afirma que já utiliza o modelo em iniciativas desenvolvidas com empresas como RecargaPay e Shopee, nas quais produtos de seguros são incorporados às jornadas digitais dos usuários.

“Durante muitos anos, o desafio era levar o consumidor até o seguro. Agora, o desafio é integrar o seguro às experiências digitais que ele já vive todos os dias. A tendência é que a distribuição seja cada vez mais contextual, com o produto aparecendo no momento em que ele faz sentido para o consumidor”, conclui Biasoli.