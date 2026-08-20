Seguro auto registra alta de até 21,5% em julho

O valor médio das cotações de seguro dos dez carros mais vendidos do Brasil aumentaram em julho, segundo levantamento da Creditas Seguros. Para o perfil masculino analisado, a média passou de R$ 2.542,08 em junho para R$ 2.903,51, alta de 14,22%. No perfil feminino, o avanço foi maior: de R$ 2.219,03 para R$ 2.696,43, crescimento de 21,51%.

O estudo considera cotações realizadas em 11 capitais brasileiras e os dez modelos mais vendidos em cada período. Como a composição do ranking pode mudar de um mês para outro, a variação da média também é influenciada pelos veículos que entram ou deixam a lista. Em julho, por exemplo, dois modelos elétricos passaram a integrar o levantamento: BYD Dolphin GS e EX2 Pro.

Para Marcelo Baseoti, gerente da Creditas Seguros, essa mudança contribuiu para o resultado do mês. “Em julho, dois modelos elétricos, o BYD Dolphin GS e o EX2 Pro, entraram no ranking, o que pode elevar a média geral da amostra, devido ao custo do veículo e da reposição de peças em caso de sinistro. Além disso, o aumento da sinistralidade e dos índices de roubo e furto em determinadas regiões, pressiona o preço da apólice. Neste momento, é ideal que o consumidor revise suas coberturas e compare cotações antes de renovar o contrato”, explica o executivo.

Destaques de julho

Os modelos híbridos e elétricos da BYD continuam entre os veículos com maior valor médio de apólice no levantamento. O Song Plus 1.5 16V Híbrido lidera a lista, com média de R$ 4.611,62 para homens e R$ 4.457,68 para mulheres. Na sequência aparecem o recém-chegado EX2 Pro Elétrico, com R$ 4.395,85 para o perfil masculino e R$ 4.131,86 para o feminino, e o Dolphin GS 180 EV, com médias de R$ 3.393,14 e R$ 3.028,64, respectivamente. No outro extremo, o Novo Onix Hatch permaneceu como o modelo com seguro mais acessível do ranking, com valores médios de R$ 1.925,58 para homens e R$ 1.734,23 para mulheres.

Entre as capitais analisadas, o Rio de Janeiro manteve os maiores valores médios para ambos os perfis, com R$ 5.688,36 para homens e R$ 5.197,07 para mulheres. No perfil masculino, as maiores médias seguintes foram registradas em Vitória, com R$ 3.458,32, Recife, com R$ 2.633,60, e Belo Horizonte, com R$ 2.599,62. Já entre as capitais com valores mais baixos aparecem Florianópolis, com R$ 2.279,96, Brasília, com R$ 2.450,75, e Salvador, com R$ 2.518,33.

Para o perfil feminino, além do Rio de Janeiro, os maiores valores médios foram encontrados em Vitória, com R$ 2.869,47, Porto Alegre, com R$ 2.476,76, e Recife, com R$ 2.449,47. As menores médias ficaram em Florianópolis, com R$ 2.273,56, São Paulo, com R$ 2.363,99, e Brasília, com R$ 2.382,61.

Maiores variações por modelo

Argo 1.0 6V Flex Manual 4P: O modelo registrou uma das maiores altas do mês. Para o perfil masculino, a apólice média passou de R$ 2.072,11 em junho para R$ 2.563,53 em julho, um aumento de 23,72%. Para o perfil feminino, o avanço foi ainda maior, de R$ 1.633,00 para R$ 2.283,49, alta de 39,84%. Entre as capitais, os maiores preços para os homens foram no Rio de Janeiro (R$ 4.668,68), Vitória (R$ 2.583,28) e Curitiba (R$ 2.489,99); para as mulheres, no Rio de Janeiro (R$ 4.543,54), São Paulo (R$ 2.349,78) e Rio Grande do Sul (R$ 2.337,09).

Creta Action 1.0 12V TB Flex Aut.: O seguro do veículo subiu de R$ 1.905,25 em junho para R$ 2.281,51 em julho para o gênero masculino, um aumento de 19,74%. Para o perfil feminino, o aumento foi de R$ 1.651,67 para R$ 2.052,81, cerca de 24,29%. Entre as capitais, para os homens, os maiores preços foram no Rio de Janeiro (R$ 4.114,74), Vitória (R$ 2.444,98) e Salvador (R$ 2.113,95), enquanto para as mulheres foram no Rio de Janeiro (R$ 3.957,50), Salvador (R$ 1.963,13) e Recife (R$ 1.931,73).

Tera 1.0 12V TSI Flex Manual: A apólice média do veículo teve a maior variação percentual no perfil feminino em julho. Para os homens, passou de R$ 2.260,02 em junho para R$ 2.622,17 em julho, um aumento de 16,03%. Para as mulheres, subiu de R$ 1.930,87 para R$ 2.495,57, um avanço de 29,25%. Entre as capitais, para os homens, os maiores preços foram no Rio de Janeiro (R$ 5.251,97), Vitória (R$ 2.684,32) e Recife (R$ 2.597,10), enquanto para as mulheres foram no Rio de Janeiro (R$ 5.076,81), Goiânia (R$ 2.439,35) e São Paulo (R$ 2.407,11).