A Swiss Re apresentou suas metas financeiras para 2026, projetando um lucro líquido de US$ 4,5 bilhões, resultado apoiado por uma estratégia focada no fortalecimento do negócio principal e no uso intensivo de dados e inteligência artificial (IA). A companhia também pretende implementar, a partir de 2026, um programa anual sustentável de recompra de ações no valor de US$ 500 milhões, complementar à política de dividendos.

A nova estratégia reforça o foco em mercados-chave e em execução disciplinada, mantendo ou ampliando metas de crescimento em todas as unidades de negócio.

Para a companhia, o aprimoramento de sua base de dados e a adoção antecipada de ferramentas de IA têm impulsionado a transformação de processos de subscrição, gestão de sinistros e análise de dados, com impacto direto na produtividade e eficiência operacional.

O CEO do Grupo, Andreas Berger, afirmou que a tecnologia tem papel central na performance projetada. “Somos hoje uma Swiss Re mais forte, alavancando uma plataforma de dados e IA para decisões mais inteligentes e maior geração de valor”, declarou.

A companhia concluiu a revisão de carteiras de baixo desempenho na unidade de Vida e Saúde (L&H Re), especialmente em mercados da Austrália, Israel e Coreia do Sul. O impacto estimado da atualização de premissas no quarto trimestre é de aproximadamente US$ 250 milhões antes de impostos, conforme padrões IFRS. Com isso, a Swiss Re elevou sua projeção para o segmento, que agora pretende alcançar US$ 1,7 bilhão em lucro líquido em 2026.

Metas mantidas para P&C e Corporate Solutions

As unidades de P&C Re e Soluções Corporativas mantiveram suas projeções de índice combinado abaixo de 85% e 91%, parâmetros considerados agressivos dentro do mercado global de resseguros. A Swiss Re também reafirmou seu objetivo de alcançar retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) IFRS acima de 14%, além de manter a política de crescimento anual de dividendos de 7% ou mais até 2027. A companhia ainda segue com a meta de reduzir em US$ 300 milhões as despesas operacionais recorrentes até 2027, resultado de avanços implementados ao longo de 2025.

O programa de recompra de ações será condicionado ao cumprimento da meta de lucro líquido de 2025, que precisa superar US$ 4,4 bilhões, e ainda exigirá aprovação final do Conselho de Administração, prevista para fevereiro de 2026. Segundo a Swiss Re, a medida busca equilibrar retorno aos acionistas, disciplina de capital e continuidade dos investimentos estratégicos.

A Swiss Re divulgará os Resultados Anuais de 2025 no dia 27 de fevereiro de 2026. Em 12 de março, serão publicados o Relatório Anual e o Relatório de Sustentabilidade. A 162ª Assembleia Geral está marcada para 10 de abril, e os resultados do primeiro trimestre de 2026 serão divulgados em 7 de maio.

N.G.