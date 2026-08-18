HDI estreia campanha com jingle interpretado por Ferrugem

A HDI Seguros lançou uma nova campanha de mídia com um jingle interpretado pelo cantor Ferrugem. A iniciativa dá continuidade ao posicionamento apresentado pela companhia no ano passado e passa a incorporar uma assinatura sonora à comunicação da marca.

Desenvolvido em parceria com a agência Greenz, o jingle utiliza como base a tagline “Certeza que te deixa seguro” e será veiculado em diferentes canais de comunicação.

A campanha também terá adaptações da música inspiradas em gêneros associados a diferentes regiões do país. No Nordeste, a estratégia utilizará referências do piseiro; no Centro-Oeste e Sudeste, do sertanejo; e, no Sul, do chamamé.

As versões serão utilizadas na comunicação da seguradora e também poderão contar com a participação de artistas e criadores de conteúdo locais. A HDI informa ter mais de 2 milhões de clientes no Brasil.

“Queremos que a assinatura sonora e o jingle se tornem um elemento próprio da identidade da HDI, capaz de gerar reconhecimento imediato e criar familiaridade com a marca. Ao levar esses ativos para diferentes ritmos e referências culturais brasileiras, conseguimos preservar a nossa essência ao mesmo tempo em que construímos uma comunicação mais próxima dos públicos de cada região”, afirma Daniel Mello, diretor de Transformação do Grupo HDI.

A campanha também retoma o personagem “Incerto”, utilizado no posicionamento apresentado pela HDI no ano passado em parceria com a agência Anacouto.

A comunicação parte da tagline “Certeza que te deixa seguro” para apresentar situações cotidianas relacionadas a incertezas e proteção.

A estratégia de mídia foi desenvolvida com a Greenz e terá veiculação em canais digitais e no rádio. No ambiente digital, estão previstas ações em plataformas como YouTube, Google, Meta, Mercado Livre, Spotify e serviços de streaming de TV conectada.

No rádio, a campanha terá inserções em capitais e outras regiões consideradas prioritárias pela companhia, incluindo participações em boletins de trânsito e programas de audiência local.

“Essa campanha faz parte de um movimento mais amplo de fortalecimento e ampliação da presença da HDI no mercado. Os esforços de expansão também se refletem nos investimentos em marketing, que cresceram exponencialmente nos últimos anos, acompanhando a evolução da estratégia de marca e o aumento da presença da companhia em iniciativas de comunicação, patrocínio e relacionamento.”, completa Daniel Mello.