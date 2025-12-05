Essor é a seguradora oficial do Prêmio Caio 2025

A Essor Seguros é a seguradora oficial do Prêmio Caio 2025, que acontece no dia 8 de dezembro em São Paulo. Conhecido como o “Oscar dos Eventos”, o prêmio foi criado em 1999 e tem como objetivo reconhecer o trabalho de empresas e profissionais da Indústria Brasileira de Eventos e Turismo, incentivando a valorização em seu segmento e na mídia.

O seguro de Eventos da Essor, desenvolvido em parceria com Axpert Underwriting, mais uma vez, entra em cena para viabilizar a tranquilidade e segurança que estas grandes cerimônias, envolvendo um aparato imenso de material (estruturas de montagem, som, luzes, palcos) e a participação de muitas pessoas, exigem.

“Temos orgulho de poder oferecer a este importante mercado um produto que é uma referência neste segmento no Brasil. Conseguimos aliar as características de solidez e de inovação que estão no DNA da Essor com a reconhecida especialização técnica da Axpert voltada para a subscrição de riscos para os setores de entretenimento, esportes, cultura e feiras para oferecer aos nossos clientes, no caso o consagrado Prêmio Caio – 2025”, explica Roberto Uhl, head de Digital da Essor Seguros. O head atribui o sucesso deste produto da Essor ao fato de que a seguradora faz uma escuta permanente do mercado na busca por soluções e produtos atualizados e inovadores e de total excelência”, pontua Roberto.

Nicollas Damasceno, da área comercial da Axpert, afirma “que o grau de especialização e conhecimento da corretora construído até o momento, está sendo disponibilizado nesta nova e bem-sucedida parceria com a Essor, com o objetivo de preparar o setor de evento, em franca expansão no Brasil, para os desafios pertinentes à atividade”.