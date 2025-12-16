Alper Seguros: Estratégia de consolidação e protagonismo nacional

Quinze anos depois de nascer como BR Insurance, com a missão de se tornar uma consolidadora do mercado de corretagem, a Alper Seguros chega a 2025 ocupando um importante espaço no setor. Desde os primeiros passos, a companhia cresceu sustentada por uma estratégia clara de expansão, fortalecimento da presença nacional e aperfeiçoamento contínuo dos serviços.

O marco decisivo dessa trajetória veio em 2017, com a chegada de Marcos Couto à presidência. Sob sua liderança, a Alper viveu uma transformação profunda, guiada pela eficiência operacional, pela capacidade de turnaround e por uma visão de negócios orientada a longo prazo.

A estratégia multiproduto permite à Alper navegar com autonomia e flexibilidade em segmentos variados, oferecendo soluções completas, independentemente da área ou complexidade do cliente. “Essa capilaridade e amplitude técnica reforçam a posição da companhia como parceira estratégica para empresas de diferentes tamanhos e setores”, reforça Couto.

Ao longo dos últimos anos, a corretora executou mais de 70 aquisições, 25 delas sob a atual gestão, e consolidou sua presença em território nacional. Hoje são 28 unidades, com planos ambiciosos para chegar a 50, ampliando capilaridade e reforçando a proximidade com clientes de todos os portes e regiões. “Já fizemos aquisições em todo o Brasil, como Cruz Alta no Rio Grande do Sul e Lucas do Rio Verde no Mato Grosso. Temos apetite para qualquer estado, do Oiapoque ao Chuí”, afirma André de Barros Martins, Sênior VP da companhia. A aquisição mais recente, da AIO, reforça essa tese de crescimento contínuo e disciplinado.

Mais do que volume, a companhia desenvolveu um modelo capaz de identificar, com precisão, negócios que agregam diferenciação e escala. Avaliam-se porte, região de atuação, especialidades, tempo de experiência dos executivos, composição da carteira e potencial de sinergias. Hoje, esse mapeamento é apoiado por uma inteligência interna que acompanha mais de cinco mil corretoras em todo o país, mantendo um pipeline ativo de oportunidades.

A digitalização é um eixo estruturante da evolução da corretora. Para acelerar esse processo, a empresa criou a AlperTech, uma divisão totalmente dedicada à tecnologia e inovação. Ela atua desde a automatização de processos e melhoria da jornada do cliente até o desenvolvimento de soluções digitais, teleatendimento, ferramentas analíticas e integrações avançadas entre sistemas e operadoras.

O compromisso com inovação também se materializa no programa AlperTech Startups, criado para aproximar o ecossistema de insurtechs e healthtechs. Em sete rodadas, mais de 30 startups foram aceleradas, ampliando o fluxo de projetos e consolidando a corretora como um dos hubs de inovação mais ativos do setor.

A Alper mantém uma base de negócios diversificada, mas algumas áreas ganham protagonismo na estratégia de crescimento. Benefícios segue como a maior carteira, fortalecida por soluções completas de saúde, vida e bem-estar corporativo. Transportes e Riscos Corporativos também têm recebido forte investimento, impulsionados por modelos de atendimento especializados, inteligência de dados e integrações tecnológicas.

Nos últimos anos, a companhia ampliou presença em Agro e Specialty, reforçada por aquisições que abriram novas frentes de atuação e ampliaram a capilaridade técnica nesses segmentos.

*Matéria originalmente publicada na Revista Apólice #314.