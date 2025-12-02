Apólice #314 – Uma edição de coberturas especiais

Nosso papel como veículo de comunicação é informar, contar histórias que mantenham nossos leitores atualizados sobre o que acontece no mercado de seguros, no Brasil e em outros países também.

Em outubro aconteceu o Insuretech Connect, um grande evento que reúne empresas de tecnologia para o mercado de várias partes do mundo em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ele é fundamental para discutir tendências e conhecer pessoas que pesquisam e trabalham pela inovação do setor. Em sua décima edição, a maioria das discussões levaram em conta a Inteligência Artificial Agêntica, que possui autonomia para tomar decisões, planejar e executar ações com mínima intervenção humana, com o objetivo de resolver problemas complexos ou atingir metas específicas.

Outro evento de extrema importância para o setor foi a realização da Casa do Seguro durante a Conferência do Clima (COP30) que aconteceu em Belém do Pará. Pelo primeira vez, o setor esteve presente e recebeu discussões importantes sobre o impacto das mudanças climáticas no setor e na sociedade. Seguradoras, resseguradoras e corretoras participaram dos debates junto com representantes do Governo Federal e de entidades setoriais.

O setor teve a oportunidade de mostrar a sua transversalidade nos mais diversos temas, como infraestrutura, investimentos, descarbonização e, principalmente, na adaptação da sociedade aos novos riscos climáticos, cada vez mais severos e frequentes. A COP30 mostrou que a sociedade deve cobrar dos setores público e privado ações e negócios sustentáveis, que contribuam para a sustentabilidade e para o bem-estar de todos.