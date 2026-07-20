Nota de pesar: Maurício Tadeu Barros Morais

O mercado de seguros perdeu neste domingo (19) Maurício Tadeu Barros Morais, diretor do Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG). A notícia de seu falecimento foi recebida com pesar por profissionais e entidades do setor, que destacaram sua contribuição para o fortalecimento e o desenvolvimento do mercado segurador mineiro.

Ao longo de sua trajetória, Maurício participou ativamente de iniciativas voltadas ao aprimoramento técnico e institucional do setor, colaborando para o fortalecimento das atividades desenvolvidas.

O velório será realizado na próxima terça-feira (21), das 11h30 às 15h, na Capela 4 do Cemitério Parque da Colina, localizado na Rua Santarém, nº 50, no bairro Nova Cintra, em Belo Horizonte (MG).

A Revista Apólice manifesta solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Maurício Tadeu Barros Morais neste momento de luto..