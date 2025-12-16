Seguro Viagem ganha destaque no planejamento das férias

Com a temporada de férias se aproximando, cresce a lista de desejos dos brasileiros e viajar para fora do país segue no topo. A busca pelo termo “pacote de viagem 2026” aumentou em mais de 800% no último ano, segundo levantamento da ‘Comparar Seguro de Viagem’. O interesse reforça a importância de planejamento e proteção.

A contratação de seguro viagem passa a ter maior importância à medida que mais países reforçam a obrigatoriedade da proteção. Desde maio, a vizinha Argentina passou a exigir cobertura para a entrada de turistas. Mas mesmo quando não há exigência formal, especialistas recomendam a contratação, já que o seguro garante cobertura em situações imprevistas.

Para Alessandro Malavazi, superintendente sênior da Bradesco Vida e Previdência, o seguro-viagem cumpre um papel fundamental no planejamento. “Em viagens internacionais, por exemplo, o custo de um atendimento médico emergencial pode ser bastante elevado”, explica.

O executivo reforça que “imprevistos simples, como febre alta ou uma torção, podem ocorrer em qualquer deslocamento, inclusive em viagens curtas”. Nesse sentido, o seguro representa um investimento pequeno diante do potencial de evitar grandes transtornos. “A temporada de verão também intensifica a movimentação turística nacional e torna o seguro-viagem peça-chave para quem deseja viajar com tranquilidade, mesmo pelo Brasil”, analisa.

Recentemente, a Bradesco Vida e Previdência ampliou as proteções do seu seguro viagem, que passou a contar com cobertura para práticas esportivas e atender viajantes de até 99 anos. Entre as proteções do produto estão: assistência médica e hospitalar, telemedicina, auxílio jurídico no exterior, cancelamento prévio de viagem (em condições específicas), perda ou extravio de bagagem, retorno antecipado por emergência familiar e serviços de orientação em caso de perda de documentos e de assistência de localização de bagagem.