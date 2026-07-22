Brasilseg anuncia Patrícia Chaim para liderar o Marketing

A Brasilseg anunciou a nomeação de Patrícia Chaim como nova superintendente executiva de Marketing. A executiva será responsável por liderar a área com foco na integração entre a estratégia de marca da seguradora e os negócios da companhia, em alinhamento com a BB Seguridade.

Funcionária de carreira do Banco do Brasil há mais de 15 anos, Patrícia participou da construção da estratégia de Marketing e Comunicação da instituição para o ciclo 2026-2030. Ao longo da trajetória, liderou iniciativas de promoção e patrocínio nas áreas de cultura, entretenimento, agronegócio, sustentabilidade, esporte, tecnologia e inovação.

A executiva também esteve à frente das áreas de Marketing e Comunicação da Fundação Banco do Brasil e do Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo (CCBB SP), participando da realização de exposições como Egito Antigo: do Cotidiano à Eternidade e Jean-Michel Basquiat.

Mestre em Inovação em Comunicação e Economia Criativa pela Universidade Católica de Brasília, Patrícia possui especializações em Marketing, Finanças e Fashion Business. Sua atuação inclui projetos de branding, governança e planejamento estratégico, com foco no fortalecimento de marcas e na experiência do cliente.

Ao comentar o novo desafio, Patrícia afirmou que pretende aproximar ainda mais a comunicação da estratégia de negócios da companhia.

“Assumo este desafio com o propósito de ampliar a conexão entre marca e negócios, buscando uma comunicação inteligentemente simples para dar mais visibilidade aos benefícios de ter seguro pra vida, para o patrimônio e para o futuro. Em um contexto de novas parcerias e de transformação digital, é fundamental estar próximo do dia a dia das pessoas e empresas para conquistar relevância”, afirma.