Grupo Segna participa de novo ciclo da Atlântica D’Or no Rio

O Grupo Segna, empresa integrante do Grupo A12+, participou do evento que marcou a integração do Hospital Glória D’Or à rede Atlântica D’Or, joint venture formada pelo Grupo Bradesco Seguros e pela Rede D’Or no segmento hospitalar. A celebração ocorreu em 15 de dezembro, nas dependências do hospital, no Rio de Janeiro, e reuniu executivos das companhias envolvidas, além dos sócios do Grupo Segna, Fabio Izoton e Denis Bizantino.

Com a operação, o Hospital Glória D’Or passa a fazer parte da Atlântica D’Or, tornando-se o sétimo hospital da joint venture e sua primeira unidade na capital fluminense. A movimentação marca uma nova fase na gestão hospitalar no estado, com foco em inovação, qualidade assistencial e humanização do atendimento.

Atualmente, a Atlântica D’Or já opera os hospitais Macaé D’Or (RJ), São Luiz Campinas (SP), São Luiz Guarulhos (SP) e São Luiz Alphaville (SP), além de manter duas unidades em construção em Ribeirão Preto e Taubaté, no interior paulista. A chegada ao Rio de Janeiro amplia a presença da rede e reforça sua estratégia de expansão nacional.

Localizado em área estratégica da capital fluminense, o Hospital Glória D’Or possui 36.220 m² de área construída, com 256 leitos, que atendem internação adulta, pediátrica e maternidade. A estrutura inclui ainda 13 salas cirúrgicas, salas PPP, UTIs completas, um Centro Médico com mais de 30 especialidades e um Centro de Imagens equipado com tecnologia de ponta. O plano de expansão prevê a construção de uma nova torre de oito pavimentos, que elevará a capacidade para 337 leitos e 20 salas cirúrgicas.

Para Fabio Izoton, sócio e cofundador do Grupo Segna, a nova etapa representa um avanço relevante para o setor de saúde no estado. “O Grupo Segna reconhece a magnitude de todo o projeto Atlântica D’Or. Acreditamos que esse investimento não apenas consolida um novo marco de excelência e capacidade assistencial no Rio de Janeiro, mas também reafirma o padrão de qualidade e o foco no paciente que a Atlântica D’Or se propõe a entregar”, afirma.