Chubb e Rendimento Câmbio anunciam novo seguro viagem

O Rendimento Câmbio anuncia o lançamento de seu novo Seguro Viagem, desenvolvido em parceria com a Chubb, líder global em seguros. A iniciativa marca a ampliação do portfólio da companhia e reforça o compromisso de oferecer soluções integradas que combinam câmbio, serviços financeiros e agora proteção completa para viagens.

Com cobertura nacional e internacional, o novo seguro foi desenhado para proporcionar tranquilidade e conveniência em todas as etapas da jornada do cliente.

“Trazer o Seguro Viagem para a prateleira de produtos do Rendimento Câmbio é um marco importante para a nossa companhia, pois nos permite agregar ainda mais valor para quem já conta com nossos serviços”, afirma Alexandre Fialho, Diretor do Rendimento Câmbio. “Por meio da parceria com a Chubb, podemos agora oferecer uma experiência completa e confiável, acompanhando o nosso cliente do planejamento até o retorno da viagem”, ressalta.

“Na Chubb, temos o compromisso de oferecer soluções de proteção que acompanham as necessidades dos consumidores modernos”, afirma Guilherme Waki, Vice-Presidente de Consumer Lines, Chubb Brasil. A parceria com O Rendimento Câmbio amplia nosso alcance e garante que mais clientes tenham acesso a um Seguro Viagem robusto, respaldado pela solidez financeira, qualidade e confiança da Chubb em cada etapa da jornada”.

Os clientes podem adquirir o Seguro Viagem de forma fácil e rápida diretamente pelo site do Rendimento Câmbio.