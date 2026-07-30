Prudential lança nova edição do programa ECHOS Creators

A Prudential do Brasil lançou o ECHOS Creators, programa voltado à capacitação de franqueados para produção e compartilhamento de conteúdo dentro da rede. A iniciativa amplia o programa ECHOS, criado em 2024, e busca estimular a troca de experiências e o desenvolvimento de conhecimento entre os empresários da companhia.

Nesta primeira edição, 12 franqueados foram selecionados para integrar o grupo inaugural do programa. De acordo com a Prudential, a escolha considerou a experiência dos participantes em temas estratégicos e a capacidade de engajar outros integrantes da rede.

Os participantes passarão por uma capacitação promovida pela Community Creative All Stars, em parceria com a HSM, e contarão com orientação técnica para a produção de conteúdos. Todo o material será disponibilizado na PruAcademy, plataforma de aprendizagem da rede de franquias da seguradora.

O programa terá duração de seis meses. Ao final de cada ciclo, os participantes serão reconhecidos com base no desempenho dos conteúdos produzidos, considerando indicadores como visualizações, curtidas e compartilhamentos.

“Quando o conhecimento parte de quem vive os desafios da operação todos os dias, ele ganha escala, relevância e capacidade real de transformação. O ECHOS Creators fomenta um ambiente colaborativo de aprendizagem e cria um espaço em que empresários da rede se tornam agentes de produção e disseminação de conhecimento coletivo”, destaca a vice-presidente de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional da Prudential do Brasil, Gabriela Al-Cici.

A iniciativa, segundo a companhia, faz parte da estratégia de evolução da área de Treinamento de Negócios, que passou a atuar de forma mais integrada ao desenvolvimento da rede de franquias e das parcerias comerciais.

A Prudential informou ainda que a PruAcademy reúne atualmente mais de 900 conteúdos e registrou mais de 52 mil acessos entre janeiro e junho deste ano. A plataforma atende mais de 2.400 franqueados por meio de diferentes trilhas de aprendizagem.