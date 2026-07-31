Albatroz MGA realiza road show em Salvador e Recife

A Albatroz MGA realizará, em agosto, duas edições do Road Show Albatroz no Nordeste. Os encontros acontecerão em Salvador, no dia 11 de agosto, e em Recife, no dia 13 de agosto, reunindo corretores de seguros para apresentar soluções da companhia e discutir oportunidades de negócios na região.

A programação da etapa de Salvador contará ainda com a participação do advogado Paulo H. Cremoneze, que ministrará a palestra “Desdobramentos do novo marco regulatório e regulação de sinistros”, abordando os impactos das mudanças regulatórias para o mercado segurador.

Segundo a Albatroz MGA, o road show tem como objetivo fortalecer o relacionamento com os corretores, apresentar soluções da companhia e promover discussões sobre eficiência operacional e desenvolvimento de novos negócios.

“Enxergamos no Nordeste um mercado com enorme potencial e queremos estar cada vez mais próximos dos corretores da região. O Road Show é uma oportunidade para apresentar nossas soluções, ouvir as demandas locais e construir caminhos de crescimento conjunto”, afirma Salvatore Lombardi, CEO da Albatroz MGA.

Os encontros contam com o apoio da Essor Seguros e do BS2. As inscrições podem ser realizadas por meio dos links – Salvador: https://forms.gle/FNL8NLhcYJC8bG999 e Recife: https://forms.gle/vwDuQ5MRyUSjpPR1A