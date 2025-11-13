Mapfre e Casas Bahia lançam proteção para pets

O mercado pet no Brasil segue em expansão, impulsionado pela crescente valorização dos animais de estimação como parte das famílias. O país possui cerca de 160 milhões de pets, o que equivale a uma média de 1,8 por residência, segundo dados da Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação). O novo benefício é voltado exclusivamente para cães e gatos, podendo ser contratado de forma individual.

Acompanhando essa tendência, a Mapfre e o Grupo Casas Bahia anunciaram a inclusão de uma cobertura exclusiva para pets no programa “Vida Protegida Premiada”. A iniciativa reforça a parceria entre as empresas e amplia as opções de proteção oferecidas às famílias brasileiras.

O produto, já consolidado no mercado, passa a contar com benefícios voltados ao bem-estar animal, como consultas veterinárias presenciais e por vídeo (com reembolso), descontos em medicamentos, vacinação em casa, assistência funeral pet e serviços emergenciais, incluindo transporte e hospedagem.

De acordo com Luciano Bezas, diretor de Canais Estratégicos da seguradora, a atualização do programa reflete a evolução do comportamento do consumidor. “A inclusão da proteção pet foi desenhada para atender às necessidades atuais das famílias, oferecendo tranquilidade, cuidado e segurança. A parceria com a Casas Bahia reforça o compromisso de unir marcas reconhecidas em soluções de confiança”, afirma.

Rafael Rocha, diretor de Produtos e Serviços Financeiros do Grupo Casas Bahia, destacou a importância da parceria na ampliação do portfólio de serviços. “Os animais de estimação ocupam hoje um papel central nas famílias. Vemos nesse movimento a oportunidade de unir praticidade e cuidado em um único produto, fortalecendo a relação com nossos clientes em diferentes momentos da vida”, comenta.