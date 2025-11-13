EXCLUSIVO — “Nosso objetivo é ampliar a presença nacional da Sancor e consolidar um modelo de crescimento sustentável.” Com essa declaração, Claudia Lopes marca sua chegada à presidência da Sancor Seguros no Brasil. A executiva sucede Edward Lange, que seguirá em funções estratégicas dentro do grupo e inicia um novo ciclo para a companhia, baseado em multicanalidade, diversificação de produtos e foco no cliente.

Com três décadas de atuação atuação no mercado, Claudia traz uma trajetória que atravessa praticamente todas as frentes do ecossistema de seguros. “Comecei em bancassurance, trabalhei em distribuidor, seguradora e corretora. Isso me dá uma visão 360º do segmento”, explica. Essa experiência, segundo ela, será decisiva para posicionar a Sancor como uma companhia mais próxima do mercado brasileiro e dos diferentes perfis de distribuição.

A executiva assume em um momento de transformação regulatória importante, com a entrada em vigor da Nova Lei de Contrato de Seguros. Ela afirma que a companhia está se preparando para estar em conformidade quando a norma começar a valer, em 11 de dezembro. “A nova lei foi muito importante para o lado do consumidor. O mercado está cada vez mais voltado a colocar o cliente no centro e essa mudança vem reforçar esse movimento. As empresas precisam se adaptar e nós da Sancor estamos fazendo isso desde o início”, comenta.

Fundada na Argentina e com atuação em seguros empresariais, de vida prestamista, rural e automóvel, a Sancor busca agora ampliar sua base fora do eixo Sul do país, especialmente após a abertura do escritório em São Paulo, em 2024. A nova CEO destaca que o plano de expansão combina crescimento orgânico com reforço da marca e diversificação de canais.

“Somos uma empresa multicanal e multiproduto. Atuamos com corretores, classificados, cooperativas e bancos. Essa diversidade nos permite crescer de forma consistente em prêmio e resultado”, explica Claudia, que compartilha uma das principais metas para 2026: crescer 10% em vendas e resultados, mantendo o foco na sustentabilidade financeira da operação.

Para ela, sustentabilidade não se resume a discurso. “No fim das contas, a última linha é o que importa. A gente quer crescer, mas com rentabilidade e responsabilidade. A Sancor nasce de uma cooperativa e essa visão de comunidade está muito presente. Queremos devolver valor para o cliente e para a sociedade”, afirma.

Corretores no centro da estratégia

Apesar da multicanalidade, Claudia enfatiza o papel do corretor de seguros como elo essencial entre a Sancor e o cliente final. “O corretor é um dos nossos principais canais de distribuição e pode ter certeza de que somos uma empresa sólida, com rating muito bom e portas abertas para ele”, diz. Ela reforça que, embora a companhia também opere com outros parceiros, o canal corretor é tratado internamente como ‘cliente principal’.

Essa aproximação com os profissionais de intermediação deve ser intensificada com programas de capacitação, ações regionais e estratégias para ampliar a presença em novas praças. O objetivo é aumentar o reconhecimento da marca e expandir a rede de negócios em todo o país.

O discurso da nova CEO converge com um dos pilares estratégicos do grupo Sancor: a inovação orientada pelo cliente. A executiva ressalta que a empresa está construindo uma cultura organizacional centrada em gerar valor tangível para os segurados e para as comunidades nas quais atua.

“Vamos trabalhar muito focados no cliente. Queremos devolver valor para o cliente e para a comunidade, porque essa é a essência da Sancor”, diz. Segundo ela, essa abordagem se traduz em iniciativas práticas, que vão desde o desenvolvimento de novos produtos até o fortalecimento do relacionamento com parceiros.

Além de alinhar a operação à nova regulação, a companhia pretende investir em governança e eficiência operacional, fortalecendo a base tecnológica e de dados um passo essencial, na visão da executiva, para sustentar o crescimento e aumentar a competitividade frente às grandes seguradoras nacionais e internacionais.

“Queremos crescer em prêmio e em resultado, mas sem abrir mão da nossa essência. É uma expansão que vem para reforçar a solidez da Sancor e mostrar que há espaço para empresas que conciliam propósito e desempenho”, conclui.

Nicholas Godoy, de São Paulo.