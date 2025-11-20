Bradesco Saúde lança guia sobre clima e saúde na COP30

A Bradesco Saúde lançou durante painel da Casa do Seguro, promovida pela CNseg na COP30, em Belém (PA), o guia prático “Nosso Clima, Sua Saúde”. A publicação reúne orientações e informações sobre os principais riscos à saúde associados às mudanças no clima, como o aumento das temperaturas, a poluição do ar e a intensificação de eventos extremos. E propõe ações de prevenção e hábitos que podem ser adotados por indivíduos e comunidades para reduzir vulnerabilidades.

O guia elenca seis principais riscos climáticos que impactam a saúde, indicando as regiões mais propensas a esses eventos: alagamentos/inundações; secas; poluição do ar; calor extremo; frio intenso e outros fenômenos meteorológicos extremos (como ventania, granizo ou tempestades). E traz dicas de medidas que a população pode tomar para reduzir a exposição a cada um deles, mitigando potenciais prejuízos à saúde.

“Só somos capazes de gerar transformação quando temos informação. Com o lançamento desse guia prático, a Bradesco Saúde reforça seu compromisso com a sustentabilidade e com a promoção de uma cultura de cuidado e prevenção provendo para a sociedade um conteúdo relevante, que integra saúde, meio ambiente e bem-estar em um contexto de adaptação às mudanças climáticas”, destaca Thais Jorge, diretora da Bradesco Saúde.