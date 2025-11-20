Iberia passa a oferecer Assist Card em voos da América Latina

A Assist Card e a Iberia firmaram uma parceria que integra produtos de assistência ao viajante diretamente ao processo de compra de passagens da companhia aérea espanhola em países da América Latina. O acordo une duas empresas de forte presença no setor de turismo e promete simplificar a experiência do passageiro, ampliando acesso a serviços de proteção durante viagens internacionais.

Com a aliança, clientes da Iberia poderão adquirir assistência da Assist Card nos próprios canais de venda da aérea. Os planos oferecem coberturas que variam de US$ 60 mil a US$ 1 milhão e incluem serviços exclusivos para esse acordo, com valores diferenciados.

O atendimento será disponibilizado por todos os canais da Assist Card — aplicativo, WhatsApp, site, central telefônica e pontos físicos nos principais aeroportos. A proposta, segundo as empresas, é oferecer uma jornada mais autogerenciável e suporte 24 horas em caso de imprevistos.

A primeira fase de implementação contempla Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai.

“É um orgulho selar esta parceria comercial com o Grupo Iberia, uma companhia aérea de grande prestígio internacional que confia na qualidade e na excelência do nosso serviço nos cinco continentes. Este acordo reforça nosso compromisso com o passageiro e com o turismo”, afirma Carlos Stefani, CEO da Assist Card.

Para a Iberia, a aliança faz parte de uma estratégia de ampliar o ecossistema de soluções oferecidas ao passageiro. “A Iberia tem como objetivo não apenas aprimorar o produto oferecido aos clientes, mas também criar um ecossistema de serviços que torne sua experiência de voo a melhor possível. Por isso, esta aliança é um passo fundamental para ampliar a cobertura dos viajantes e oferecer maior respaldo diante de imprevistos”, diz Marina Colunga, diretora Comercial para a América Latina.

Atualmente, o Grupo Iberia opera em 16 países e 18 aeroportos da região. Em 2025, disponibilizou 5,5 milhões de assentos para rotas entre América Latina e Europa e planeja expandir sua malha com novos voos para Recife, Fortaleza e Monterrey. A Assist Card, por sua vez, mantém operação em mais de 190 países, nos cinco continentes.