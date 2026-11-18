EXCLUSIVO – “Vamos viver muito, mas queremos viver bem”. Todos os anos repetimos este mantra aqui nas páginas da cobertura do Fórum da Longevidade da Bradesco Seguros, que aconteceu ontem (17), em São Paulo. Para o mercado de seguros, o aumento da longevidade representa o desafio de desenvolver produtos e serviços capazes de acompanhar uma sociedade que envelhece, mas também abre oportunidades para ampliar sua atuação na promoção da saúde, da autonomia e do bem-estar.

Durante a abertura, Nei Dias, CEO da BradSeg recorreu à própria experiência familiar para ilustrar o significado da longevidade. Ele homenageou sua mãe, dona Marli, que completou 94 anos e continua acompanhando com atenção a vida dos filhos, noras, netos e bisnetos. A lembrança serviu para destacar que o envelhecimento não deve ser observado apenas sob a perspectiva estatística, mas também pelas relações afetivas, pela autonomia e pela participação das pessoas na sociedade.

A partir dessa reflexão, o executivo destacou a trajetória do Grupo Bradesco Seguros na discussão do tema e apresentou três iniciativas que demonstram como a companhia vem adaptando sua atuação às mudanças demográficas. A primeira está relacionada à evolução dos produtos e serviços. Entre os exemplos mencionados está a ampliação da cobertura do seguro viagem para pessoas de até 99 anos, uma adequação que acompanha o crescimento da demanda por experiências e mobilidade entre consumidores mais velhos. Também foi destacado o desenvolvimento de soluções para adaptação de residências, com o objetivo de proporcionar melhores condições de locomoção e segurança aos idosos.

A segunda iniciativa é o retorno do Circuito da Longevidade, que promoveu corridas em oito cidades brasileiras e reuniu milhares de participantes em atividades voltadas ao movimento, à saúde e à celebração da vida. “A proposta é estimular hábitos saudáveis e reforçar a importância da atividade física em diferentes fases da vida”, destacou Dias.

Para o setor de seguros, essa realidade amplia a necessidade de compreender um consumidor cujas demandas se modificam ao longo de uma vida cada vez mais longa. “Ao mesmo tempo, cria espaço para novos modelos de negócios, serviços de assistência e produtos que contribuam para a prevenção de riscos e a preservação da qualidade de vida”, observou o executivo.

O CEO da Bradesco Vida e Previdência, Bernardo Castello, acrescentou que nesta edição histórica do Fórum da Longevidade, que completa 20 anos, é possível observar o amadurecimento da discussão sobre o tema. “Nos preocupamos mais sobre com que qualidade as pessoas viverão mais longevas, seja sob aspecto de saúde, mental, social e financeiro”. Ele reforçou a recomendação de que é preciso iniciar cada vez mais cedo a preparação para a longevidade. “Não é impossível. Precisamos conscientizar as pessoas, através da educação financeira, para proteger seu patrimônio e sua saúde”, enfatizou Castello.

O desafio do cuidado

O Brasil está envelhecendo em um ritmo que exige uma revisão profunda da maneira como a sociedade organiza o trabalho, a saúde, a educação e as relações entre gerações. Mais do que ampliar a expectativa de vida, o desafio é garantir que os anos adicionais sejam vividos com autonomia, independência e participação social.

Ao abordar as transformações demográficas, Alexandre Kalache, médico gerontólogo e presidente do Centro Internacional de Longevidade – Brasil, lembrou que o País deverá atingir seu pico populacional antes de 2040, com aproximadamente 230 milhões de habitantes. A partir daí, a tendência será de redução da população total, enquanto o contingente de pessoas com mais de 60 anos continuará crescendo. Segundo ele, essa mudança exige que o envelhecimento deixe de ser tratado exclusivamente como uma questão de saúde ou previdência e passe a integrar as estratégias de desenvolvimento econômico e social.

O especialista chamou a atenção para o fato de que o aumento da longevidade representa uma conquista da humanidade, mas também impõe desafios relacionados à capacidade funcional das pessoas. Viver mais não significa necessariamente viver melhor, especialmente quando doenças, limitações físicas e condições sociais desfavoráveis antecipam a perda de autonomia.

Para Kalache, a preparação para uma vida longa deve começar muito antes da velhice, embora nunca seja tarde para adotar novos hábitos, adquirir conhecimentos ou estabelecer outros objetivos. “Quanto mais cedo você começar a se preparar para sua longevidade, melhor, mas nunca é tarde demais”, afirmou.

Essa preparação envolve o que o gerontólogo classifica como quatro capitais fundamentais para envelhecer bem: vital, conhecimento, social e financeiro. O primeiro está relacionado à saúde e às condições de vida, incluindo alimentação, atividade física, prevenção e acesso aos serviços de saúde. Entretanto, Kalache ressaltou que a possibilidade de manter hábitos saudáveis não depende apenas de escolhas individuais, especialmente em um país marcado por profundas desigualdades econômicas.

O capital do conhecimento, por sua vez, está associado à capacidade de continuar aprendendo ao longo da vida. Em uma sociedade cada vez mais tecnológica, o especialista defendeu uma transformação educacional que permita às pessoas acompanhar as mudanças e desenvolver competências em áreas como saúde, finanças, meio ambiente e cidadania digital.

Já o capital social envolve a construção e a preservação de vínculos afetivos e comunitários. Kalache destacou a importância da convivência entre diferentes gerações como instrumento de aprendizagem e inclusão. “Não há nenhuma palavra que rime melhor com longevidade do que intergeracionalidade”, afirmou, ao defender que a troca de experiências entre jovens e idosos é essencial para uma sociedade que envelhece.

O quarto capital, o financeiro, ganha relevância diante da perspectiva de vidas profissionais e pessoais mais longas. A necessidade de formar reservas e planejar os recursos para a aposentadoria torna-se ainda mais importante em um cenário no qual as pessoas poderão viver várias décadas após deixar o mercado formal de trabalho.

Embora não tenha aprofundado as questões relacionadas ao mercado segurador, a abordagem apresentada por Kalache reforça a importância de instrumentos de proteção financeira, previdência e seguros na construção de uma longevidade sustentável. O planejamento financeiro precisa considerar não apenas a manutenção da renda, mas também os custos associados à saúde, à perda de autonomia e à eventual necessidade de cuidados prolongados.

Outro ponto abordado foi o etarismo, preconceito relacionado à idade que ainda limita oportunidades de trabalho e participação social. Para o especialista, pessoas mais velhas não devem ser vistas como um problema econômico ou um peso para as gerações mais jovens. Ao contrário, sua experiência e capacidade produtiva representam recursos importantes para o desenvolvimento do país. “Pessoas ativas e saudáveis são recursos para o desenvolvimento, produtividade e competitividade. Nós não somos problemas, nem vocês, futuros idosos, são problemas”, declarou.

Kalache também defendeu uma mudança estrutural na maneira como a sociedade enfrenta as necessidades de saúde da população. Em vez de concentrar esforços exclusivamente no tratamento de doenças, será necessário desenvolver uma cultura de cuidado, com maior atenção à prevenção, à manutenção da capacidade funcional e ao suporte às pessoas que perderem autonomia.

Essa transformação envolve ainda a distribuição das responsabilidades familiares. Historicamente, o trabalho de cuidado recai sobre as mulheres, muitas vezes sem remuneração e com impactos sobre sua trajetória profissional e segurança financeira. Para o gerontólogo, os homens precisarão assumir uma participação maior nessas atividades, especialmente diante do crescimento da população idosa e da redução do número de filhos por família.

A história continua

A velhice não é uma novidade na história brasileira, mas a maneira como a sociedade se relaciona com seus idosos passou por transformações profundas ao longo dos séculos. Durante sua participação no Fórum da Longevidade, a historiadora e escritora Mary Del Priore percorreu diferentes períodos da história do País para mostrar como o envelhecimento deixou de representar autoridade e prestígio, passou a ser associado à perda de protagonismo e, mais recentemente, começou a adquirir novos significados.

Segundo a historiadora, documentos dos séculos XVI e XVII já registravam a presença de indígenas centenários e de escravizados idosos que exerciam funções de liderança em suas comunidades. Mesmo em uma época marcada pela ausência de recursos médicos e pelas dificuldades de sobrevivência, algumas pessoas alcançavam idades avançadas. Além do trabalho e de uma alimentação frugal, Del Priore chamou a atenção para um aspecto que considera fundamental: a organização coletiva da sociedade. “Esses velhos eram cercados de famílias, de clãs, de vizinhos. Vivia-se de forma coletiva”, afirmou. Na avaliação da historiadora, a estrutura familiar funcionava como uma rede de proteção que contrasta com o individualismo e a solidão presentes na sociedade contemporânea.

A historiadora apontou 1923 como um marco dessa transformação, com a conquista da proteção previdenciária pelos trabalhadores ferroviários. Embora representasse um avanço social, a aposentadoria também alterou profundamente a identidade dos homens, até então vinculada ao trabalho e ao papel de provedores. Ao deixar a atividade profissional, muitos perderam não apenas a rotina, mas também o reconhecimento social. Foi nesse contexto, segundo Del Priore, que a figura respeitada do patriarca começou a dar lugar ao “avozinho”, expressão carinhosa que também carregava uma percepção de fragilidade e dependência.

A reação dos idosos, entretanto, também marcou a história recente do Brasil. A participação de aposentados e representantes das gerações mais velhas na Assembleia Constituinte de 1988 contribuiu para ampliar o reconhecimento de seus direitos e fortalecer o debate sobre proteção social.

Nas décadas seguintes, a expansão da geriatria, os avanços da indústria farmacêutica e as mudanças no comportamento feminino ajudaram a construir uma nova percepção do envelhecimento. A historiadora destacou especialmente o protagonismo das mulheres, que passaram a ocupar espaços sociais antes pouco associados à terceira idade.

“Temos uma feminização da velhice”, observou, ao mencionar mulheres que viajam, frequentam teatros, participam de associações e mantêm uma vida social ativa. O crescimento dos chamados divórcios grisalhos também aparece nesse contexto, refletindo a busca por autonomia e a revisão de relacionamentos de longa duração.

Para ela, o envelhecimento da população exige uma mobilização semelhante àquela que garantiu conquistas sociais no passado. A longevidade não pode ser tratada apenas como uma questão individual, resolvida por hábitos saudáveis ou pela busca permanente de bem-estar. A discussão também precisa alcançar temas ainda cercados de resistência, como os cuidados no fim da vida, a morte assistida e os limites das intervenções médicas. Del Priore defendeu que a sociedade brasileira comece a discutir como deseja envelhecer e morrer, considerando a dignidade dos pacientes, a presença da família e a capacidade do sistema de saúde de atender a uma população cada vez mais longeva.

Kelly Lubiato, de São Paulo.