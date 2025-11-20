Última semana para inscrição no VIII Exame FGV de Corretores

A FGV Conhecimento abre inscrições para o VIII Exame Nacional para Corretores de Seguros. A prova é totalmente online, remota e tem o objetivo de atestar os domínios técnico, ético e profissional do candidato, conferindo credibilidade junto a clientes, seguradoras e ao mercado. Os interessados em obter a certificação e atuar de maneira qualificada no mercado têm até o dia 26 de novembro para concluir o cadastro na página da instituição organizadora. A aprovação é requisito para a atuação profissional no setor.

Realizadas nos dias 6 e 7 de dezembro, as provas serão compostas por questões de múltipla escolha, e a aprovação se dará para aqueles que obtiverem acerto de, pelo menos, 70% das questões no conjunto de todas as disciplinas por área de atuação, sem zerar nenhuma delas individualmente. O exame visa avaliar o conhecimento dos candidatos em diversas áreas fundamentais para a profissão.

A taxa de inscrição para as áreas de Capitalização e de Vida e Previdência é de R$ 499 cada uma. Já para a área de Danos (antes Ramos Elementares), a taxa é de R$ 999. Os candidatos que desejarem se habilitar em todas as áreas podem optar pelo pagamento integral das três taxas, no valor total de R$ 1.900. Os valores têm 10% de desconto para o pagamento à vista ou podem ser parcelados em dez vezes sem juros.

Nessa edição, a aplicação também acontecerá em dois dias consecutivos, a depender do módulo de prova escolhido. A prova ocorrerá no dia 6 de dezembro para quem pretende atuar nas áreas de Capitalização, das 14h às 16h, ou de Vida e Previdência, das 16h30 às 18h30. Cada uma delas terá 50 questões. Já no dia 7 de dezembro, será aplicada a prova da área de Danos, das 14h às 18h30, composta de 100 questões. Todas as aplicações seguirão o horário de Brasília (DF).

O resultado preliminar será divulgado no dia 9 de dezembro. Os recursos contra questões deverão ser submetidos entre os dias 10 e 11 de dezembro. Já o resultado final está previsto para o dia 13 de janeiro de 2026. O certificado será expedido após a divulgação definitiva, somente mediante comprovação pelo candidato dos pré-requisitos necessários para solicitar o documento.

Atenta às modificações e necessidades do mercado, a FGV disponibiliza, desde o ano passado, um bônus para os matriculados no exame: todos terão acesso gratuito ao Curso de Formação para Corretores de Seguros,autoinstrucional, com conteúdo online e assíncrono. Esse curso inclui módulos em Finanças e Gestão, Direito e Legislação, Pessoas e Previdência, além de Inovação e Seguros, permitindo que os participantes se aprofundem nas principais competências exigidas pelo setor.

O curso não é preparatório para o Exame. Trata-se de uma qualificação prática para aprimorar a atuação do corretor no dia a dia (análise de risco, atendimento consultivo, leitura de apólices, gestão de carteira e conformidade), contribuindo para a maturidade técnica do profissional após a habilitação.

Para mais informações sobre o exame e curso, entre em contato pelo e-mail seguros@fgv.br e acesse o regulamento para acompanhar as demais etapas.