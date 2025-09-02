Com o objetivo de conscientizar crianças e adolescentes sobre os riscos do ambiente digital e incentivar o uso responsável da tecnologia, a Fundación Mapfre , em parceria com o Escape 60, lança o escape game “Missão Ciberland” — uma experiência gratuita e imersiva que transforma educação digital em um jogo colaborativo e dinâmico.

A atividade gratuita acontece de 3 de setembro a 3 de outubro, na unidade Henrique Schaumann do Escape 60, localizada em Pinheiros, São Paulo. Com duração de 30 minutos, a sala de escape “Ciberland” convida os participantes a embarcar em uma missão fictícia: o protocolo Ciberland foi ativado, e uma equipe de especialistas em cibersegurança precisa unir forças para enfrentar desafios inspirados em situações reais, como fake news, vazamento de dados, cyberbullying e o uso excessivo de telas.

De forma lúdica e envolvente, a proposta estimula o pensamento crítico, a empatia e a colaboração — habilidades essenciais para a navegação segura no mundo online. “No cenário em que vivemos, o ambiente digital é parte integrante da rotina das novas gerações. Por isso, é essencial que famílias, escolas e organizações atuem de forma conjunta na construção de uma cultura digital mais consciente. O Ciberland reforça nosso compromisso com a educação e a transformação social, ao oferecer uma experiência interativa que estimula o pensamento crítico sobre temas tão relevantes.” destaca Fátima Lima, representante da Fundación Mapfre no Brasil.

Serão oferecidas 20 sessões diárias, com agendamento prévio pelo site do Escape 60. Para garantir a reserva gratuita, basta inserir o cupom FMAPFRE no momento da finalização. A iniciativa integra o programa educativo da entidade, que desenvolve projetos de impacto nas áreas de educação, saúde e segurança.

“Acreditamos que a educação pode, e deve, ser divertida. Por isso, transformar um tema tão importante como a segurança digital em um jogo envolvente é uma forma de gerar impacto real entre os jovens”, completa Jeannette Galbinski, diretora de marketing do Escape 60’.

Esta edição marca a evolução do projeto Ciberland, que já contou com exposições de sucesso no Museu Catavento e na Sabina Escola Parque do Conhecimento, agora adaptado para um formato ainda mais imersivo, que potencializa o engajamento e o aprendizado. Todas s informações podem ser conferidas através do site de inscrição.