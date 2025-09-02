O novo Consumer Pulse da TransUnion, empresa global de insights e informações de mercado que atua como uma agência de tecnologia de dados e crédito, revela que 59% dos consumidores consideram o acesso ao crédito particularmente importante para alcançar seus objetivos financeiros. Além disso, 76% dos Millennials (adultos de 29 a 44 anos), disseram que o crédito poderia lhes proporcionar acesso a oportunidades para uma melhor qualidade de vida. Isso faz sentido, visto que essa população está em um período de construção de patrimônio e o acesso ao crédito pode melhorar sua qualidade de vida, permitindo-lhes comprar uma casa, obter empréstimos estudantis ou automotivo, ou até mesmo permitindo a abertura de um negócio.

Quando questionados sobre seu acesso a produtos de crédito e empréstimos, 55% dos participantes responderam que tinham acesso suficiente. Sessenta e sete por cento acreditam que suas pontuações de crédito aumentariam se bancos e credores utilizassem dados alternativos, como pagamentos de aluguel, mensalidades de academia e histórico de empréstimos de curto prazo, entre outros.

“Quando optamos por informações sobre pagamentos pontuais, histórico de crédito, perfil socioeconômico, entre outras, permitimos que as empresas avaliem o risco de forma mais precisa e abrangente, identificando consumidores com comportamentos financeiros responsáveis, mesmo que sejam novos no crédito e não tenham um longo histórico de relacionamento bancário”, analisa Helena Leite, especialista de mercado do setor bancário da TransUnion Brasil. Segundo Leite, esse tipo de análise é uma oportunidade para os bancos, pois amplia a base de potenciais clientes potenciais, desde jovens que estão ingressando na faculdade ou no mercado de trabalho, até um pequeno empreendedor que deseja iniciar ou aprimorar seu negócio.

A pesquisa também revela que, no segundo semestre de 2025, 69% dos consumidores da Geração Z planejam obter um novo empréstimo ou crédito em um banco digital, um crescimento de 9% em comparação ao mesmo período de 2024.

Apesar da alta demanda por crédito, quase metade dos consumidores considerou solicitar um novo crédito ou refinanciar um existente, mas acabaram desistindo pelos seguintes motivos: 42% devido aos custos muito altos e 31% acreditavam que seu pedido seria rejeitado devido ao seu histórico de crédito, renda ou situação profissional.

“Isso nos mostra a importância dos bancos em oferecer condições atrativas para os clientes, especialmente para os bons clientes. Um dos motivos da alta demanda pelo Crédito Consignado Privado é justamente o aumento da oferta de crédito para uma parcela relevante da população. Ao se popularizar, a expectativa é que os bancos reduzam suas taxas para atrair mais clientes para suas carteiras e ampliar os negócios com os consumidores”, afirma Leite.

A pesquisa também explorou o comportamento digital dos consumidores. Entre os entrevistados, 36% afirmaram ter usado serviços bancários online no último mês, mas entre a Geração Z, esse número chegou a 48% e, entre os Millennials, a 45%. Além disso, 31%, no geral, afirmaram ter realizado de 51% a 75% de suas transações on-line (finanças, varejo, negócios, etc.).

Em linha com isso, 51% afirmaram que eles e/ou alguém da família usaram um site ou aplicativo para enviar ou receber dinheiro, ou carteiras digitais. Entre a Geração Z, esse número chegou a 56% e 59% para a Geração Y (Millennials).

A pesquisa Consumer Pulse da TransUnion, com 949 adultos, foi realizada de 5 a 18 de maio de 2025 pela TransUnion em parceria com a Dynata, provedora de pesquisa terceirizada. Adultos com 18 anos ou mais, residentes no Brasil, foram entrevistados por meio de um método de painel de pesquisa online, utilizando uma combinação de dispositivos desktop, mobile e tablets. As perguntas da pesquisa foram aplicadas em inglês e português. Para aumentar a representatividade entre os dados demográficos dos residentes, a pesquisa incluiu cotas para equilibrar as respostas às dimensões de idade, gênero, renda familiar e região das estatísticas do censo. As gerações foram definidas nesta pesquisa da seguinte forma: Geração Z, 18 a 28 anos; Millennials, 29 a 44 anos; Geração X, 45 a 60 anos; e Baby Boomers, 61 anos ou mais.

Os resultados desta pesquisa não são ponderados e são estatisticamente significativos a um nível de confiança de 95% dentro de ±3,2 pontos percentuais, com base em uma margem de erro calculada. Observe que algumas porcentagens do gráfico podem não somar 100% devido a arredondamentos ou à aceitação de respostas múltiplas.