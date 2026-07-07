Volare amplia rede e conecta seguradoras a 20 mil prestadores

A Volare Consulting e Serviços Empresariais desenvolveu uma plataforma que conecta seguradoras, empresas de assistência e grandes companhias a uma rede com mais de 20 mil prestadores de serviços em todo o Brasil. A solução centraliza a gestão operacional dos atendimentos, amplia a cobertura em regiões de baixa demanda e busca aumentar a eficiência das operações de assistência.

Na prática, a plataforma funciona como um hub tecnológico para gestão de redes de assistência, reunindo em um único ambiente a contratação de prestadores, o acompanhamento da execução dos serviços, a gestão operacional e a liquidação financeira dos atendimentos.

O modelo amplia a disponibilidade de prestadores em regiões remotas ou com baixa utilização, reduz deslocamentos, elimina processos de reembolso e otimiza a operação de empresas que dependem desse tipo de serviço.

Atualmente, a Volare atende 18 clientes corporativos e processa cerca de 6 mil solicitações por mês. A plataforma reúne mais de 116 modalidades de atendimento, incluindo guincho, chaveiro, eletricista, encanador, assistência residencial, serviços voltados ao seguro de vida, benefícios e outras soluções utilizadas pelo mercado segurador. “Nosso objetivo é simplificar a conexão entre empresas e prestadores de serviços, oferecendo uma operação mais eficiente, rastreável e segura. Mais do que localizar um fornecedor, a plataforma organiza toda a jornada do atendimento, do acionamento ao pagamento”, afirma Paulo Oreste, CEO da Volare.

Segundo o executivo, a plataforma foi desenvolvida a partir da experiência acumulada pelos fundadores ao longo de mais de duas décadas de atuação no mercado segurador. “Vivenciamos as dificuldades operacionais das seguradoras durante muitos anos e entendíamos exatamente onde estavam os principais gargalos. A Volare nasceu para conectar empresas e prestadores de forma inteligente, trazendo mais eficiência, controle e agilidade para toda a operação.”

Para Stella Nami, diretora Financeira e cofundadora da empresa, um dos diferenciais da plataforma é a integração de processos que, tradicionalmente, eram executados de forma descentralizada.

“Nosso propósito sempre foi construir uma operação eficiente, capaz de oferecer segurança tanto para as empresas quanto para os prestadores de serviços. Quando reunimos tecnologia, gestão e uma rede qualificada em uma única plataforma, reduzimos etapas, eliminamos retrabalhos e proporcionamos uma experiência muito mais fluida para todos os envolvidos”.

Além da plataforma tecnológica, a Volare também atua na consultoria para implantação e desenvolvimento de processos relacionados à prestação de serviços de assistência, apoiando empresas na estruturação de redes, criação de produtos e evolução de suas operações.

Após consolidar sua atuação no mercado de seguros, a empresa iniciou a expansão para outros segmentos que também dependem de redes de prestadores, como o de locação de veículos.

Segundo Stella Nami, esse movimento acompanha o amadurecimento da operação. “Construímos uma base sólida antes de expandir. Nosso foco sempre foi crescer de forma estruturada, mantendo a qualidade da operação e desenvolvendo soluções que possam atender diferentes mercados. Esse caminho também prepara a empresa para, futuramente, disponibilizar a plataforma ao consumidor final.”

A empresa também prepara a entrada no mercado B2C, permitindo que consumidores tenham acesso direto aos serviços oferecidos pela plataforma.