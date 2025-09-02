A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, acaba de implementar o Módulo de Sinistro Corporativo da Superintendência de Seguros Privados (Susep), um sistema único de sinistro que contempla os segmentos de Vida, Previdência e Ramos Elementares (seguros patrimoniais e de responsabilidade civil médica).

O principal objetivo da seguradora com esta iniciativa é integrar o fluxo de sinistros em uma única plataforma, buscando maior eficiência operacional e uma experiência aprimorada para corretores e segurados.

O novo sistema foi desenvolvido para simplificar cada etapa do processo de sinistro, desde a abertura até a conclusão (seja pagamento ou recusa), por meio de uma interface mais intuitiva e interativa. Para os corretores, isso significa mais controle e praticidade no dia a dia, enquanto para os clientes, garante maior agilidade e transparência.

Daniel Vicentini, gerente de sinistros Susep na Seguros Unimed, destaca que “o novo módulo nos permite reduzir e tornar mais precisa a contabilização dos prazos de cada processo. Com isso, ganhamos ainda mais controle e previsibilidade para o cumprimento de prazos regulatórios, além de termos um aumento significativo em nossa eficiência operacional”.