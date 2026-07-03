PASI incorpora plataforma para compra de medicamentos

O Seguros PASI anunciou o lançamento de um novo serviço que passa a integrar o ecossistema de soluções da companhia, o PASI Farma, que permite aos segurados adquirir medicamentos, vitaminas, suplementos e outros produtos farmacêuticos a preço de custo, sem a margem de lucro aplicada tradicionalmente no varejo.

A iniciativa amplia a estratégia da empresa de oferecer benefícios voltados à saúde e ao bem-estar de trabalhadores e seus familiares. Segundo dados do IBGE, os medicamentos representam 33,7% das despesas das famílias brasileiras com saúde, o que evidencia o impacto desses gastos no orçamento doméstico.

Nesse contexto, o seguradora destaca que o novo serviço busca facilitar o acesso a medicamentos e demais produtos farmacêuticos, reduzindo o custo para os segurados.

“O foco do PASI Farma não é oferecer descontos, pois isso já está saturado no mercado. Nosso objetivo é oferecer um serviço inédito com economia real no bolso do segurado e dar acesso a um produto sem margem de lucro, proporcionando a inclusão de milhões de pessoas em um tipo de serviço antes não acessível para toda a população”, compartilha Bárbara Capurucho, superintendente de Produtos e Marketing do PASI.

“É importante ressaltar que o serviço não inclui apenas medicamentos, mas de todo tipo de produto que pode ser encontrado na farmácia, como suplementos, vitaminas, produtos de higiene, entre outros”, reforça a executiva.

O PASI Farma opera por meio do WhatsApp. Todo o processo de atendimento, cotação e compra é realizado pelo aplicativo, permitindo o envio de mensagens de texto ou áudio e diferentes formas de pagamento, como Pix, cartão de crédito e boleto.

Os preços são consultados no momento da solicitação, refletindo os valores praticados no dia e eventuais negociações realizadas com laboratórios e fabricantes. Após a conclusão da compra, os produtos são entregues no endereço informado pelo segurado, com o frete sob responsabilidade do cliente.

Para Bárbara Capurucho, o lançamento representa mais um passo na ampliação das soluções oferecidas pela companhia.

“Por meio da Instituição Seguros conseguimos dar acesso a oportunidades completas de cuidado e proteção para todos e promover real impacto na vida das pessoas, com mecanismos simplificados de baixo custo e alto valor agregado. É a ampliação do conceito de proteção para que ele esteja presente também no dia a dia do trabalhador e de sua família”, complementa Bárbara.

Benefício para empresas e corretores

Além dos segurados, o PASI destaca que o novo serviço também pode ser incorporado por empresas como benefício aos colaboradores, ampliando o acesso a produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais.

Segundo a companhia, a solução também representa uma nova alternativa para os corretores ampliarem o portfólio de benefícios oferecidos aos clientes, agregando serviços voltados à saúde e ao bem-estar.