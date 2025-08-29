APÓLICE 30 anos: festa e lançamento de Relatório de M&A

A Revista Apólice completou 30 anos de atuação no mercado de seguros e celebrou a data com um evento especial realizado em São Paulo, na última terça-feira (26), reunindo mais de 200 convidados entre CEOs, dirigentes de entidades, executivos de seguradoras e parceiros. A comemoração marcou o lançamento da edição impressa número 311, totalmente dedicada à trajetória da publicação e o primeiro relatório de M&A das corretoras de seguros do Brasil em 2025.

Fundada em 1995, a Apólice consolidou-se como uma das mais respeitadas publicações especializadas do setor, acompanhando de perto a evolução do mercado e promovendo debates estratégicos. “Investimos na cobertura de eventos como Conec, Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, Conseguro, entre muitos outros nacionais e internacionais, com entrevistas e matérias que levam ao público informações de bastidores, tendências, debates e decisões que moldam o futuro do mercado”, afirmou Kelly Lubiato, diretora de redação da revista.

Acesse aqui todas as fotos do evento.

Ao longo das três décadas, a publicação se destacou pelo compromisso com a valorização do corretor de seguros, a inclusão social e a disseminação da cultura do seguro no Brasil. Temas como longevidade, mudanças climáticas, riscos emergentes, transformação digital e ESG são recorrentes em suas edições, reforçando sua atuação como canal de informação e análise qualificada.

A noite de celebração foi marcada por homenagens a entidades, empresas e lideranças que contribuíram para a trajetória da revista. Entre as entidades reconhecidas estiveram a Superintendência de Seguros Privados (Susep), a Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor), a Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), a Federação Nacional de Seguros Gerais (Fenseg), a FenaSaúde, a Escola de Negócios e Seguros (ENS), além de sindicatos, associações e clubes regionais que representam corretores e empresas do setor.

Também foram homenageadas empresas que apoiaram a comunicação do mercado ao longo dos anos, como AVLA Seguros, Proauto, Seguros Unimed, Tokio Marine, Aliá Corretora, ALM Seguros, AXA no Brasil, BMS Re, CD Consulting, Essor Seguros, Europ Assistance, Mapfre Brasil, Swiss Re Corporate Solutions, Wiz Co, Alper Seguros, Bradesco Seguros, Rede Mais, Oneglobal, Seguros Sura, entre outras.

Outro destaque da trajetória da Apólice é a liderança feminina. Desde o final de 2023, a gestão passou a ser conduzida por Kelly Lubiato e Graciane Pereira. “Somos uma das poucas empresas do setor com mulheres à frente. E está funcionando muito bem”, afirmou Kelly.

Com tiragem mensal de 12 mil exemplares e presença ativa no ambiente digital, a revista também expandiu sua atuação para redes sociais, newsletters e plataformas multimídia, aproximando diferentes gerações de leitores.